Vestea finalului de an pentru Simona Halep: Cum poate rămâne lider mondial pentru foarte mult timp

Veste imensă pentru Simona Halep la finalul acestui an. Românca are un mare avantaj şi se poate menţine pe primul loc WTA pentru mult timp de acum înaite. Desi in acest moment lupta pentru primul loc WTA pare foarte stransa, avand in vedere ca Simona are o diferenta mica de puncte in fata lui Garbine Muguruza (40 de puncte), Caroline Wozniacki (160 de puncte) si Karolina Pliskova (445 de puncte), lucrurile stau, insa, in favoarea sportivei noastre, anunţă ziare.com.

Asta deoarece Simona are mult mai putine puncte de aparat in primele trei luni din 2018 in comparatie cu rivalele sale. Românca are de aparat in primele trei luni doar 420 de puncte. Asta deoarece in prima parte a sezonului precedent a acuzat probleme medicale si a fost eliminata in turul doi la Shenzhen, in primul tur la Australian Open, in turul trei la Indian Wells si in sferturi la Miami. La Sankt Petersburg a abandonat inainte de a disputa meciul din sferturi.

In schimb, rivalele Simonei in cursa pentru primul loc WTA vor avea de dus o adevarata povara pe umeri. Garbine Muguruza are de aparat nu mai putin de 1.000 de puncte, in timp ce Caroline Wozniacki (2.045 de puncte) si Karolina Pliskova (2.150 de puncte) stau mult mai rau. Rivalele Simonei nu au voie sa mai faca nicio greseala si au nevoie de un parcurs perfect, in timp ce presiunea nu este deloc pe umerii romancei.