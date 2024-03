Vești bune pentru firmele românești - se dau bani de la Guvern! Anunțul făcut Marcel Ciolacu

Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, în ședința de Guvern, că va prelungi și în acest an schema de ajutor de stat IMM Invest Plus.

„O să prelungim și în acest an schema de ajutor de stat IMM Invest Plus cu toate componentele sale. În jur de 11.500 de firme românești vor beneficia de acest ajutor din partea statului cu un buget de aproximativ de 2,5 mld de euro. Sprijinul vine sub formă de granturi, cât și garanție pentru credite, iar valorile maxime ale ajutoarelor acordare companiilor au fost majorate”, a spus Marcel Ciolacu.