Veşti proaste pentru Ionuţ Lupescu din partea celor de la CSM Poli Iaşi: Nu poate dori votul nostru, şi-a programat prost venirea la Iaşi, a întârziat 3 ore

Preşedintele CSM Poli Iaşi, Adrian Ambrozie, a lăsat să se înţeleagă că gruparea pe care o conduce nu îl va vota pe Ionuţ Lupescu la alegerile pentru preşedinţia FRF. "Nu am luat o decizie, pentru că va trebui să ne întâlnim şi cu domnul Puşcaş, e singurul cu care nu ne-am întâlnit. Dar vreau să vă dau o idee. Când am jucat la Cluj, a venit domnul Lupescu în Iaşi. Aveam meci la Cluj şi şi-a programat prost din punctul nostru de vedere întâlnirea la Iaşi, ştiind că noi avem meci la Cluj. A întârziat trei ore. E puţin probabil ca o astfel de personalitate, pe care o respect ca fotbalist, să poată să dorească votul nostru. Noi ne dorim să vedem proiecte şi vom vota, indiferent de cine candidează, pe cel care are dorinţa să facă ceva în fotbalul românesc", a declarat Ambrozie, al Pro X.

Întrebat dacă Răzvan Burleanu are susţinerea clubului din Iaşi, Ambrozie a răspuns: "Posibil".

La alegerile din 18 aprilie pentru preşedinţia FRF şi-au anunţat candidatura actualul conducător al forului, Răzvan Burleanu, şi foştii fotbalişti Ionuţ Lupescu şi Marcel Puşcaş.