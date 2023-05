Vica Blochina, în lacrimi la TV - Atac frontal la Victor Pițurcă, ce a putut să spună despre fostul iubit: M-a manipulat!

Vica Blochina a dat cărțile pe față cu privire la toate umilințele pe care a trebuit să le suporte din partea lui Victor Pițurcă. Cu toate că suferințele prin care a trecut sunt greu de descris în cuvinte, aceasta a avut puterea de a admite faptul că antrenorul a fost marea ei iubire.

Vica Blochina a izbucnit în lacrimi chiar în mijlocul unei emisiuni TV. Aceasta a făcut o serie de dezvăluiri de-a dreptul cutremurătoare despre lucrurile pe care a trebui să le suporte pe parcursul relației cu Victor Pițurcă. Aceasta a mărturisit totul despre umilințele prin care a trecut. Aceasta a fost amanta antrenorului pentru nu mai puțin de 16 ani. Atunci când s-au cunoscut, blonda avea doar 19 ani.

Ani de zile, Vica Blochina a fost etichetată drept „amanta lui Pițurcă”, ceea ce nu este fals, pentru că timp de 16 ani, aceasta a trăit o poveste de dragoste cu acesta. Din această iubire s-a născut fiul acestora Edan.

Despărțirea lor nu a fost una deloc ușoară, din contră. Totuși a trecut deja o bună bucată de timp de la scandalul dintre ei doi. Din acest motiv Vica Blochina a putut să își deschidă inima cu privire la acest subiect, care este cât se poate de dureros. Aceasta a lăsat garda jos și a răspuns, chiar și cu lacrimi în ochi, întrebărilor pregătite de Denise Rifai, în cadrul emisiunii „40 de întrebări” de pe Kanal D, anunță romaniatv.net.

Aceasta a mărturisit că acum crede că Victor Pițurcă a fost o „alegere proastă”, dar că nu poate să nege că el a fost marea ei iubire. Mai mult de atât, aceasta a povestit prin ce umilințe a fost nevoită să treacă.

„Victor Pițurcă a fost o alegere proastă, dar a fost iubirea vieţii mele, povestea de iubire a vieţii mele. Mi-a marcat viaţa. El e singurul care a făcut asta. A fost o alegere proastă pentru că ne-am cunoscut când eu eram cea mai şmecheră balerină la Melody, puteam avea orice bărbat atunci. Bărbaţii stăteau la coadă ca să iasă cu mine la masă, toţi mă voiau. Dintre toţi milionarii din care aveam de ales, l-am vrut pe el, un om însurat, cu doi copii şi nu foarte bogat. Am fost amanta lui timp de 16 ani… Eu l-am iubit foarte mult, în ciuda umilinţelor lui. Şi acum sufăr…”, a spus Vica Blochina.

Vica Blochina explică ce eforturi a trebuit să facă pentru fiul ei

Vica Blochina a povestit amănunte cutremurătoare despre relația pe care a avut-o cu antrenorul, afirmând că a fost manipulată în repetate rânduri și că acesta i-a făcut extraordinar de mult rău. Mai mult, aceasta susține că acesta „i-a deviat viața” și că este convinsă că a plătit foarte mult în viața din cauza acestei alegeri.

„Enorm de multe, el toată viaţa lui m-a desconsiderat. Tot timpul eram strâmbă, urât, un copil prost, dar aşa a fost să fie. Mi-e foarte greu să vorbesc despre asta, mie îmi pare rău de timpul pierdut, nu a meritat. Pe mine nu m-a deranjat să fiu amanta, nu m-am simţit aşa. Pe mine m-a deranjat comportamentul lui faţă de mine. Eu m-am considerat mereu pe primul loc, aveam 19 ani, m-a manipulat. El avea 40 de ani, m-am legat de el cu bune şi cu rele, mi-a făcut mult rău, mi-a deviat viaţa. Am plătit scump…”, a mai spus blonda.

Cu toate că viața i-a fost presărată cu nenumărate greutăți, Vica a făcut toate eforturile de care a fost capabilă pentru a-l feri pe Edan de toate scandalurile și certurile care s-au iscat. Acesta a fost un copil pe care l-a dorit enorm, motiv pentru care a luptat pentru el până în pânzele albe.

„Edan a avut o viaţă frumoasă, l-am ferit cât am putut de mult de lucrurile urâte. Când am rămas însărcinată, mi-am dorit ca acest copil să aibă tata. Am vrut o viaţă frumoasă pentru el, nimeni nu putea să îmi interzică să fac acest copil. Am plâns la IML când el nu a vrut să îl recunoască. Acum are tată, dar drumul parcurs pentru a ajunge aici a fost foarte greu”, a povestit Vica Blochina.