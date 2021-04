Vicepremierul Dan Barna: Am toată încrederea în Mihăilă, prestaţia de azi mi-a dat sentimentul că sănătatea e pe mâini bune

Copreşedintele Alianţei USR PLUS, vicepremierul Dan Barna, a declarat că "prestaţia" de miercuri a Ioanei Mihăilă i-a generat sentimentul că "sănătatea e pe mâini bune".

"Prestaţia dânsei de astăzi - am fost alături ea şi la depunerea jurământului, şi la conferinţa de presă - mi-a dat un sănătos sentiment că Sănătatea e pe mâini bune", a afirmat Barna într-o emisiune la TVR 1.

El a spus că are "toată încrederea" în noul ministru al Sănătăţii."Avem un ministru al Sănătăţii în care am toată încrederea că va avea şi energia, şi înţelepciunea ca toate aceste proiecte începute de Vlad, proiecte de reforme importante, transparentizare, examene pe bune, numirile nu se mai fac aşa, din pix, ci pur şi simplu pe criterii de valoare, vorbim de conducerile spitalelor... Toate lucrurile acestea au exact rolul să scoată percepţia că de fapt totul este o vânzoleală subterană în care nimeni nu are niciun control", a susţinut Barna. Ioana Mihăilă , propusă de USR PLUS pentru funcţia de ministru al Sănătăţii, a depus jurământul miercuri, la Palatul Cotroceni. Ea a menţionat printre priorităţile pe care le are în vedere atragerea de fonduri europene, creşterea accesului la servicii medicale de bază, dar şi reforma managementului spitalelor şi al serviciilor de sănătate.