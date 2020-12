Vicepreşedintele american Mike Pence, vaccinat în direct împotriva COVID-19

Pence a catalogat, după vaccinare, viteza cu care a fost dezvoltat vaccinul drept un ”miracol medical”.

„Poporul american poate avea încredere. Avem unul şi, poate, în câteva ore, două” vaccinuri sigure, a declarat el, referindu-se la aprobarea de către FDA a vaccinului companiei americane în domeniul biotehnologiei Moderna. Vaccinul Pfizer-BioNTech a fost aprobat primul.

Vice President Mike Pence, second lady Karen Pence and Surgeon General Jerome Adams just received their first doses of the Pfizer coronavirus vaccine. https://t.co/GonWFGXbAr pic.twitter.com/DS4U8MYwLs