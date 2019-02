Vicepreședintele CSM: De doi ani asistam la experimente legislative intens criticate. Observ o propunere de vulnerabilizare a magistraților.

Vicepreședintele CSM a declarat, miercuri, la bilantul Parchetului General, ca de doi ani sistemul judiciar participa la experimente legislative, mentionand si lipsa unui dialog loial.

"Ar trebui sa discutam despre rezultate bune obtinute, despre proeicte de eficientizare a activitatii, despre identificarea de noi mijloace pentru combaterea fenomenelor infractionale, insa bilantul nu se desfasoara intr-un moment de calm si normalitate. Sistemul judiciar fierbe pentru ca e constient de pericolele la adresa statului de drept si propriei independente. Sunt multe probleme in aceasta perioada stabilitatea legislativa, statutul magistratului, cooperare loiala intre puterile statului. De doi ani asistam la experimente legislative intens criticate. Nerespectarea unor minime reguli de consultare, lipsa unui dialog loial sunt premise pentru destabilizarea sistemului judiciar. Observ o propunere de slabire a MP si de vulenarabilizare a magistratilor de crearea unor parghii de intimidare a acestora. Imi e greu sa inteleg incrancenarea cu care se duc lupte pt ca intrebari preliminare sa nu ajunga pe masa curtii de justitie a UE. (..) Procesul de adoptare a oricarei modificari legislative trebuie sa fie baza pe buna credinta. Ma vad nevoit sa amintesc deciziile CCR pronuntate in 2018 referitoare la statul procurorului care au pus in discutie paradigma in care ne desfasuram activitatea. E momentul in care trebuie sa dam dovada de unitate. Doar impreuna putem apara statul de drept si valorile in care credem. Ma bucura reactiile magistratilor din ultima perioada, asta demonstreaza ca au inteles perfect sa lupte pt valorile unui stat de drept, ca ele nu sunt un dat si implica eforturi pemanente ale sistemului judiciar de a le apara", a declarat Nicolae Solomon.

