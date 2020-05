Vicepreşedintele Gaziantep FK, Muslum Ozmen, a declarat că echipa antrenată de Marius Şumudică îşi va relua pregătirile în data de 11 mai, potrivit news.ro.

“Deoarece se plănuieşte ca sezonul să se reia la începutul lunii iunie, am decis ca jucătorii noştri să se antreneze în echipă din data de 11 mai. Am anunţat jucătorii şi staful tehnic. În cel mai scurt timp, toţi jucătorii noştri care se află în afara oraşului şi în afara ţării vor veni la Gaziantep şi vom începe pregătirile. După cum se ştie, în afara ţării sunt Alexandru Maxim, Kana-Biyik, Souleymane Diarra şi Gunay Guvenc. Kana-Biyik şi Diarra au plecat pentru că soţiile lor urmau să nască, iar Gunay Guvenc a plecat ca să fie alături de familia sa în Germania. Alexandru Maxim, care este în România, şi antrenorul nostru Şumudică şi staful tehnic au plecat din ţară şi ei. Am discutat cu jucătorii şi staful şi li s-a spus să revină în oraşul nostru cel târziu până sâmbătă. Vor veni în ţară şi după perioada de carantină se vor alătura echipei”, a explicat Ozmen.

Muslum Ozmen a precizat că staful tehnic şi jucătorii care vin din străinătate vor rămâne 14 zile în carantină în cămine studenţeşti. “Nu avem nicio îndoială că vor fi găzduiţi în cele mai bune condiţii. Sper ca acolo unde vor sta jucătorii să aibă posibilitatea de a continua pregătirea individuală”, a adăugat oficialul clubului turc.