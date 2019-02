Viceprimarul Capitalei, după trei ore audieri în dosarul 10 august: 'Am obosit să mă facă oamenii pe stradă parte a unor evenimente'

Viceprimarul Capitalei Aurelian Bădulescu a declarat, după ce a fost audiat luni la Parchetul General, că declarația sa potrivit căreia a mințit procurorii în cazul anchetei privind protestul din 10 august a fost o metaforă sau poate fi considerată "un vector de atragere a atenției".

"Ceea ce astăzi eu am declarat este în continuarea declarațiilor pe care le-am făcut în 24 august 2018, echipa de procurori parte din aceste informații pe care le-am adus le aveau, au fost chestiuni pe care dumnealor au încercat să le lămurească pertinent. Sperăm că de aici încolo lucrurile să se așeze într-o normalitate pentru că nu aș vrea copiii mei să vorbească despre o mineriadă sau despre rezultatele unor anchete care nici acum nu au fost terminate vizavi de evenimentele din 1989. Le-am explicat procurorilor că am obosit pe stradă oamenii să mă facă parte a anumitor evenimente care s-au întâmplat în acea zi. Trebuie lucrurile să fie puse în ordine și atunci cred că aceste declarații sunt binevenite", a declarat Aurelian Bădulescu, la ieșirea de la Parchetul General, potrivit Mediafax.

Întrebat dacă și-a menținut declarația potrivit căreia i-a mințit pe procurori la prima audiere, vicepirmarul Capitalei a replicat: "Veți vedea când acest dosar și dacă va ajunge în instanță și documentele vor fi publice și declarațiile mele, că, așa cum am declarat, chestiunea cu minciunea este una legată de o metaforă sau un vector de atragere a atenției. Dacă aveți răbdare să ajungem în acel moment, lucrurile se vor rezolva".

Săptămâna trecută, viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, a declarat, într-o intervenţie telefonică, că i-a minţit pe procurori la Parchet atunci când a fost chemat și audiat în ancheta privind violenţele de la protestul de pe 10 august.

"Câte documente ai semnat ca să nu-i lași în piață și ăștia au dat la Parchet. Și de ce? Și de ce a trebuit să mint la Parchet? Asta nu se întreabă? Da (am mințit la Parchet -n.r.). După 30 ianuarie este ziua în care lumea va ști adevărul. Asta, asta este frica lor. Da, domn'e, recunosc că am minţit la Parchet şi mă pun la dispoziţia organelor de urmărire penală cu fapte şi declaraţii pentru data de 10 august 2018. Poftim, am spus-o public. Ce am mințit o să declar la Parchet", a declarat Aurelian Bădulescu, într-o intervenție telefonică la România Tv.

Întrebat de ce a mințit în fața procurorilor, Bădulescu a replicat: "Pentru că sunt un mincinos şi ca să apar un partid care acum mă exclude... de aia. Ca să-l apăr pe Codrin Ştefănescu, ca să apăr democraţia, ca să fie bine", a completat viceprimarul.

