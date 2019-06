Victor Ciorbea și-a publicat BILANȚUL ca Avocat al Poporului: Am avut multe realizări, dar au fost ignorate

Victor Ciorbea a publicat, miercuri, bilanţul său ca Avocat al Poporului, susţinând că a avut multe realizări în această funcţie, dar care adesea au fost ignorate.

"În perioada mai 2014 - mai 2019, instituţia a cunoscut o creştere atât calitativă, cât şi cantitativă, la nivel de structură, dar şi a activităţii de apărare şi promovare a drepturilor omului. (...) Apreciez că, pentru reuşita succesorilor mei în această funcţie, nu trebuie omis că instrumentul principal în activitatea Avocatului Poporului îl constituie autoritatea lui, puterea de a admonesta şi critica, constituţional şi legal, activitatea autorităţilor administrative, în special, precum şi suportul major al opiniei publice, mass-media şi sprijinul tuturor autorităţilor publice. Or, dacă activitatea Avocatul Poporului este supusă atenţiei publice în mod conjunctural şi cel mai adesea numai din perspectiva ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului contestate la Curtea Constituţională, aceasta se va răsfrânge în mod negativ asupra încrederii pe care trebuie să o aibă atât autorităţile statului, cât şi cetăţenii în Ombudsman, astfel încât munca sa şi a echipei sale nu sunt oglindite în îmbunătăţirea relaţiei dintre stat şi persoanele fizice. În concluzie, alături de colegi, cărora le mulţumesc şi pe această cale, am avut multe realizări în acest mandat, care, adesea, au fost ignorate. Vă rog să nu faceţi acelaşi lucru cu cei care îmi urmează în funcţie", a scris Ciorbea, miercuri, pe Facebook.

El arată că pe durata mandatului a urmărit şase linii principale de acţiune, respectiv: creşterea capacităţii instituţionale prin reconfigurarea structurală şi organizatorică a instituţiei, consolidarea statutului Avocatului Poporului, adjuncţilor acestuia, precum şi al personalului cu funcţii de conducere şi execuţie, intensificarea şi eficientizarea activităţii privind apărarea drepturilor omului, dezvoltarea relaţiilor în plan internaţional, intensificarea colaborării cu mass-media şi societatea civilă.

Ciorbea enumeră: înfiinţarea Mecanismului Naţional pentru Prevenirea Torturii, cu trei centre zonale, crearea şi organizarea Serviciului contencios constituţional, crearea Biroului financiar, salarizare şi resurse umane şi a Biroului administrativ, înfiinţarea Avocatului Copilului (în anul 2018), participarea la procesul legislativ de modificare a cadrului legal de funcţionare a instituţiei, extinderea sferei de competenţă şi creşterea subsecventă a personalului.

În bilanţ, el indică participarea la reuniuni şi conferinţe internaţionale şi alegerea sa ca membru în consiliile de administraţie a două asociaţii internaţionale constituite pentru instituţiile de tip Ombudsman. Ciorbea spune că asigurarea unor condiţii decente de muncă pentru desfăşurarea activităţii personalului instituţiei Avocatul Poporului a fost asigurată prin modificarea cadrului legal şi obţinerea de fonduri pentru mutarea instituţiei într-un sediu modern, înnoirea şi dezvoltarea parcului auto cu şapte autoturisme, achiziţionarea de mobilier modern, calculatoare şi imprimante.

El menţionează că datele statistice pentru perioada 2014-2019 indică o creştere semnificativă a numărului de sesizări din oficiu privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, susţinând că aceasta relevă importanţa pe care a alocat-o abordării proactive a activităţii Ombudsmanului. Ciorbea precizează că în 2014 s-au înregistrat 56 de sesizări din oficiu, în 2015 - 117 sesizări din oficiu, în 2016 - 200 sesizări din oficiu, în 2017- 189 sesizări din oficiu, în 2018 - 371 sesizări din oficiu, iar în primele 5 luni ale anului 2019 - 537 sesizări din oficiu.

De asemenea, arată că numărul de anchete în materia protecţiei drepturilor omului a crescut în mandatul său, de la 137 în 2014 la 219 în 2018 şi 142 în primele cinci luni ale anului 2019.

El arată şi că în mandatul său au fost întocmite şapte rapoarte speciale.

"Toate rapoartele speciale au fost înaintate Parlamentului şi Guvernului, cu propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei sau luare a unor măsuri administrative şi altele. Mi s-a reproşat că sunt preocupat excesiv de situaţia persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate. Şi predecesorii mei au fost preocupaţi de soarta persoanelor aflate în locuri de detenţie, însă nu au "beneficiat" de o asemenea "atenţie" din partea unor instituţii, care nu întotdeauna este propice activităţii Avocatului Poporului", a scris Ciorbea.

Acesta argumentează şi modul de acţiune în privinţa ordonanţelor de urgenţă "cu un pronunţat caracter politic sau electoral", instituţia sa preferând să-şi concentreze activitatea pe soluţionarea unor aspecte de neconstituţionalitate care conduc la încălcarea drepturilor unor categorii vulnerabile ale societăţii.

"Este adevărat că la începutul mandatului meu, am urmat linia directoare trasată de predecesorii mei, în sensul de a nu sesiza Curtea Constituţională în privinţa actelor normative cu un pronunţat caracter politic sau electoral, însă am renunţat la această abordare preexistentă mandatului meu, însuşindu-mi criticile reţinute în Raportul pentru anul 2014 (publicat în ianuarie 2015) al Mecanismului de Cooperare şi Verificare (deşi activitatea Avocatului Poporului nu face obiectul MCV), în care s-a atras atenţia asupra faptului că nu am contestat la Curtea Constituţională şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală, denumită de presă "Ordonanţa privind migraţia primarilor". Publicarea Raportului MCV şi disputele din spaţiul public au contribuit la reconfigurarea practicii privind controlul de constituţionalitate al unor acte normative având caracter electoral şi politic. În legătură cu activitatea privind controlul de constituţionalitate, în contextul în care instituţia a fost învestită, cel mai adesea, cu solicitări de sesizare a Curţii Constituţionale cu un pronunţat caracter politic, ne-am concentrat activitatea pe soluţionarea unor aspecte de neconstituţionalitate care conduc la încălcarea drepturilor unor categorii vulnerabile ale societăţii: minori cu boli grave, tineri defavorizaţi, sportivi cu dizabilităţi, persoane aflate în executarea unor pedepse privative de libertate", a mai afirmat Victor Ciorbea.