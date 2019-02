Victor Ciorbea, ironii maxime după declarațiile Cristinei Tarcea: 'Întâlnirea a fost foarte privată și extrem de pe întuneric'

Victor Ciorbea a comentat sâmbătă seară, la Antena3, avertizările făcute de șefa ÎCCJ Cristina Tarcea, care a spus că are multe declaraţii interesante de făcut despre discuţii avute cu preşedintele Curţii Constituţionale Valer Dorneanu sau cu Avocatul Poporului. Victor Ciorbea a declarat, ironic, în legătură cu întâlnirea cu președintele ICCJ, Cristina Tarcea, că a fost „foarte privată și extrem de pe întuneric”. Avocatul Poporului a precizat că s-a văzut și discutat, marți, cu aceasta la Parlament, în comisiile ce vizau bugetul pe 2019.

„Da, (c.n. întâlnirea) a fost și foarte privată și extrem de pe întuneric, între ghilimele. Marți am fost chemați cu bugetele la dezbatere în comisiile de specialitate și am fost chemați din domeniul justiției la comisiile juridice reunite de la Parlament. Deci, întâlnirea privată a fost în prezența a 40-60 de parlamentari și de la Putere și de la Opoziție, plus reprezentanții mass media. Acolo a fost locul în care ne-am salutat, pentru că o știu pe dna Tarcea de când mi-a fost studentă. Îi știam și părinții care au lucrat la Direcția de cauze civile din Parchetul General. Îl cunosc și pe fratele dânsei, care este un eminent profesor universitar. Mi s-a părut firesc să ne salutăm. În rest, dacă ea consideră că am discutat într-un loc atât de privat...sau crede că în acest context puteam discuta chestiuni secrete sau care să fie ascunse față de opinia publică, poate să spună dumneaei. (...) E, am trecut prin viață prin multe avertizări și meteo și de altă natură, dar vreau să vă zic, dacă e vorba de „altă dată”, că aș putea să vorbesc despre diverse coincidențe care vizează momentele actuale și care vin din cele mai diverse zone, unele chiar incredibile. Da, vin întâmplător. Simple coincidențe după părerea mea și de la sistemul bancar, de la organe de anchetă și de la instanțe judecătorești, dar altădată cred dacă e cazul, pentru că eu cred că sunt simple coincidențe pentru moment”, a spus Victor Ciorbea, la Antena3, fără a dezvolta mai mult.

Victor Ciorbea a mai spus, cu privire la completurile de trei judecători, că există în curs o examinare a petițiilor formulate, iar în acest sens a avut mai multe întâlniri în ultimele săptămâni. În baza discuțiilor și a petițiilor primite, Victor Ciorbea a spus că a formulat o adresă către conducerea ÎCCJ și o alta către CSM prin care a solicitat să i să răspundă la mai multe întrebări pentru a avea o „imagine clară” și a lua o decizie finală „cât mai curând posibil” cu privire la cele invocate în petiții, în ceea ce privește constituționalitatea/neconstituționalitatea alcătuirii completelor de trei judecători.

Şefa ICCJ Cristina Tarcea a declarat miercuri, înainte de a fi audiată de Secţia pentru judecători în materie disciplinară a CSM în cazul acuzațiilor pe care i le aduce Inspecția Judiciară, că acţiunea împotriva sa este un abuz, avertizând că are multe declaraţii interesante de făcut despre discuţii avute cu preşedintele Curţii Constituţionale Valer Dorneanu sau cu Avocatul Poporului Victor Ciorbea.

„Vă aduceţi aminte de interesul direct al preşedintelui Camerei Deputaţilor (Liviu Dragnea) în organizarea completurilor de 5 judecători? De aceea am spus că am multe declaraţii interesante de făcut despre o discuţie pe care am avut-o cu preşedintele Curţii Constituţionale legat de constatarea conflictului de constituţionalitate, despre o discuţie la fel de interesantă cu domnul Ciorbea. Dar toate la timpul lor”.