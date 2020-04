Victor Ciutacu a EXPLODAT la adresa lui Traian Berbeceanu: Penalul ăsta lucrează în MAI ca ditamai șef de cabinet al comandantului celulei de criză

Jurnalistul Victor Ciutacu a explodat la adresa comisarului Traian Berbeceanu, șef de cabinet al minustrului de Interne Marcel Vela, după ce acesta a scris pe Facebook că poliția trebuie să răspundă cu violență la ieșirile violente ale populației.

"Dincolo de ura programatică pe țigănet, care a izbucnit în toată hidoșenia ei pe net odată cu isprăvile lui Spartacus și ale bombardierilor de teapa lui, faptul că penalul ăsta încă lucrează în Ministerul de Interne, ca ditamai șef de cabinet al comandantului celulei de criză sau ce-o fi ea, spune multe și despre regimul politic la putere, și despre noi ca popor", scrie Ciutacu pe Facebook.

Ieri, Berbeceanu scrisese pe Facebook următorul text:

"Nu am să vă spun nici cu căt la sută au scăzut infracțiunile sesizate, nici câte amenzi au dat poliția și jandarmeria și nici că se acționează în sistem integrat. Pentru că nu vă interesează.

Am să vă spun însă, simplu, că vom fi intransigenți cu derbedeii, cu cei care sfidând legea ne sfidează pe noi toți.

Am să vă spun, simplu, că polițiștii și jandarmii sunt hotărăți și determinați să vă protejeze, pe voi cei multi, impunând respectarea legii și atunci când huliganii încearcă să provoace dezordine și haos.

Am să vă asigur că forțele de ordine, alea prost echipate, cu logistică necorespunzătoare și fără suficiente materiale de protecție, nu vor face un pas înapoi în a-și face datoria.

Iar "vitejilor" care din spatele tastaturii jignesc în mod ticălos, și "specialiștilor" care ne fac reproșuri și ne dau sfaturi cu privire la modul de intervenție în ceea ce privește conflictele din Hunedoara, Săcele sau București, le spun că tot polițiștii și jandarmii au fost cei care, de îndată, au restabilit ordinea publică. Cu fermitate și profesionalism i-au reținut pe derbedei, chiar dacă în sensul ăsta nu au apărut filmulețe pe net.

Și da, cred că la violență trebuie răspuns cu violență! Proporțional".