Victor Negrescu: Digitalizarea educației este făcută pe picior și se anunță a fi un eșec major

Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, critică decizia Ministerului Educației de a distribui tablete doar copiilor în a căror familie nu există niciun telefon conectat la internet. Într-o postare pe pagina de Facebook, Negrescu spune că digitalizarea educației promisă de Guvern riscă să fie un eșec.

„Dacă familia are un telefon mobil care poate accesa internetul, dar este unul singur pentru mai mulți copii și adulți, atunci copiii nu pot primi tabletele pe care Guvernul României intenționează să le achiziționeze, se arată prin ordinul MEN 4738/2020.

Tot în acest sens, deși se făcuseră declarații publice din partea guvernanților și se promiseseră tablete pentru profesori, cadrele didactice nu o să primească nimic.

Suplimentar, procedura de distribuție a tabletelor este extrem de greoaie. Comisii, declarații pe propria răspundere, procese verbale, și multe alte etape ce urmează a fi detaliate ulterior.

Nicio vorbă însă despre formarea și pregătirea cadrelor didactice și elevilor în folosirea tabletelor, nimic despre calitatea procesului educațional online, nicio idee despre adaptarea dispozitivelor conectate la Internet la nevoile reale specifice palierelor educaționale, nicio informație despre milioanele de euro disponibile din fonduri europene pentru educația digitală. Și lista continuă.

Din păcate, digitalizarea educației este făcută pe picior și se anunță, a fi un eșec major pentru că specialiștii nu sunt implicați și pentru că autoritățile nu au niciun plan. În urmă cu câteva luni, când am lansat împreună cu mai mulți parteneri prima tabletă educațională românească, am arătat ce poate fi o formulă educațională online de calitate. De atunci, am distribuit tablete în diferite zone din țară și colegii mei fac un efort extraordinar pentru a ajunge la cât mai mulți copii”, scrie europarlamentarul PSD, Victor Negrescu.