Victor Pițurcă și-a început mandatul de manager general: 'Îmi doresc foarte mult să câștig campionatul cu Universitatea Craiova'

Victor Pițurcă și-a început mandatul de manager general la Univeristatea Craiova la 1 septembrie, iar marți, acesta a fost prezentat în cadrul unei conferințe de presă. Pițurcă a anunțat că obiectivul său este câștigarea campionatului și accederea în grupele unei competiții europene, anun'[ MEDIAFAX.

"Revin pentru a treia oară la Craiova cu același gând. Îmi doresc foarte mult să câștig campionatul cu Universitatea. Oamenii asta așteaptă de la mine și eu sper să reușesc. Nu e un gând imposibil de realizat. Universtatea Craiova este un club foarte bine aranjat, poate cel mai solid. Nu spun doar din punct de vedere al infrastructurii, ci și din punct de vedere financiar. M-am gândit foarte mult înainte să fac acest pas, iar gândul meu este de a câștiga campionatul și de a accede în grupele Ligii Campionilor. Poate în primul an nu va fi posibil, dar în grupele Europa League putem veni", a declarat Pițurcă.

Ulterior, Pițurcă a vorbit și despre staff-ul pe care îl va avea la Universitatea Craiova. Din acesta va face parte și Corneliu Papură, cel care a pregătit echipa în ultimele luni. De asemenea, o noutate este aducerea lui Adrian Neaga în calitate de antrenor secund: "Staff-ul este format din Cornel Papură, Rică Neaga și Martin Tudor, cu portarii. Rămâne același preparator fizic, am referințe foarte bune despre el. Am ținut neapărat să-mi aduc un colaborator din jucătorii pe care i-am avut. Rică Neaga este un băiat inteligent, mi-am dat seama că are veleități de antrenori".

Fostul selecționer al naționalei României a explicat de ce a ales Universitatea Craiova în detrimentul altor formații din străinătate, care i-ar fi putut oferi un salariu mai atractiv: "Oferte am avut și din afară, dar cluburi de valoare medie și nu mi-am permis să merg. Și din România am avut. Am acceptat Craiova pentru că aici am crescut, aici am avut primii pași în fotbal și v-am spus ambiția mea, ceea ce vrea eu să realizez la Craiova. Am revenit fără pretenții mari, nu cum am făcut odată. Acum mă interesează foarte mult performanța. Nu mă mai interesează foarte mult partea financiară. Se scrie foarte des că sunt Ferguson. Nu sunt Ferguson, sunt Victor Pițurcă. Mă voi ocupa doar de ceea ce înseamnă partea fotbalistică. A contat foarte mult și dorința suporterilor de a veni aici. Suporterii au contat foarte mult, poate primul lucru pentru care am venit aici."

Victor Pițurcă a anunțat că și-ar mai dori câțiva jucători la echipă, însă rămâne să găsească fotbaliști care sunt liberi de contract, având în vedere că perioada de transferuri s-a încheiat luni: "Nu va mai pleca nimeni acum. Până nu voi evolua jucătorii, nu pot da drumul nimănui. Cu Fortes am avut o discuție la telefon, m-a sunat el, și i-am spus că va rămâne. Știu că suporterii sunt puțini supărați pe el pentru că a avut niște ocazii. De asta fac un apel să susțină echipa necondiționat și să ajute jucătorii care au probleme. În aceste zile mi-au fost propuși vreo 200 de jucători. Nu știu câți am apucat să văd, dar vreo 7-8 pe zi am vizionat, și eu, și Cornel Papură. Ne-am rezumat la aceșsi trei jucători. Mi-aș mai fi dorit unul sau doi. Vom mai vedea dacă voi mai putea aduce pe cineva liber de contract. Am avut o discuție, însă Cristi Manea aparține de o echipă din Cipru și ar fi plecat doar sub formă de împrumut de acolo. Mie nu îmi convin jucătorii împrumutați, vreau ca ei să fie ai Craiovei. Manea este precum copilul meu, dar noi avem partea dreaptă asigurată".