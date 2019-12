Victor Pițurcă despre prezența lui Becali pe bancă la meciul cu Craiova: 'El oricum stă tot timpul acolo, staţi liniştiţi, chiar dacă nu îl vedeţi voi'

Antrenorul FCSB, Bogdan Vintilă, a promis o mare surpriză în meciul cu CSU Craiova, însă tehnicianul oltenilor Victor Piţurcă nu crede în surprize. Întrebat într-o conferinţă de presă dacă surpriza ar putea fi prezenţa patronului FCSB, Gigi Becali, pe bancă la meciul cu Craiova, Piţurcă a răspuns: "El oricum stă tot timpul acolo, staţi liniştiţi, chiar dacă nu îl vedeţi voi", potrivit news.ro.

"Ultimul joc din acest an, noi ne dorim victoria, la fel FCSB, sper să fie un spectacol reuşit şi Universitatea Craiova să învingă. Nu există diferenţe de valoare, din punctul meu de vedere. Ei au mai multă coerenţă în atac ca noi, reuşesc să marcheze goluri, dar şi noi când suntem motivaţi şi în zi bună putem să marcăm goluri. Nu vom adopta o tactică de apărare, vom ataca atunci când va fi cazul, ne vom apăra, pentru că eşti obligat să te aperi în multe momente. Să vedem cine va conduce jocul. Am înţeles că ei nu pregătesc o mare surpriză (n.r. - Gigi Becali pe bancă?) El oricum stă tot timpul acolo, staţi liniştiţi, chiar dacă nu îl vedeţi voi. Surprize sunt atunci când echipa joacă bine şi câştigă. În rest, surprize mari nu pot să fie, pentru că ne cunoaştem echipele, jucătorii, ce surprize? Nu joacă X, joacă Y. Nu joacă 4-3-3, joacă 4-4-2, nu văd mari surprize. (n.r. - despre faptul că U Craiova nu a mai câştigat de 30 de ani împotriva Stelei la Bucureşti) Nici nu ştiam acest lucru, să zicem că ar fi o performanţă, dacă am câştiga am face suporterii noştri foarte, foarte fericiţi, ţinând cont că vin şi sărbătorile, dar e un joc ca oricare altul, e un joc cu o contracandidată la locul I, fiindcă noi nu ne-am pierdut speranţa de a lupta pentru primul loc şi contează foarte mult punctele care sunt puse în joc. Koljici şi Martici nu vor juca, accidentaţi, iar Fortes este suspendat. E prima dată când stau pe Arena Naţională (n.r. - după ce a fost selecţioner) pe banca de rezerve a oaspeţilor. De obicei stăteam în dreapta la naţională şi tot în vestiarul din dreapta, dar acum cred că acolo stau cei de la FCSB. (n.r - despre faptul că Marius Lăcătuş că ţine cu Craiova în meciul cu FCSB). E normal, e prietenul meu, cu cină să ţină, cu Vintilă? Nu are cum. Nu sepune problema să depindă de acest meci dacă rămân sau nu la Craiova", a declarat Piţurcă.

Întrebat dacă şi el îşi doreşte un jucător de la FCSB, aşa cum Becali îl vrea pe Valentin Mihăilă de la Craiova, Piţurcă a răspuns: "Sigur că îmi doresc, dar nu sunt şanse pentru a-l obţine, pentru că noi nu-l vom da pe Mihăilă la FCSB, nu se pune problema."

Victor Piţurcă a anunţat plecarea portarului Mirko Pigliacelli şi a mijlocaşului Alexandru Ioniţă de la CSU Craiova.

"Nu suntem în negocieri cu nimeni. Am vorbit cu doi jucători pe care ni-i dorim, dar nu din România, însă nu s-a reuşit nimic cu acei jucători. Căutăm jucători în toate compartimentele, portar obligatoriu dacă Pigliacelli şi probabil nu va mai continua. Ioniţă nu a mai făcut parte din lotul nostru, aveam mare încredere în el, din păcate nu a reacţionat aşa cum aş fi vrut eu şi cred că şi pentru el ar fi bine să meargă la o echipă unde să joace. El este împrumutat de noi de la CFR, mai are de stat aici şase luni, dacă va fi o echipă şi el va dori să plece, eu sunt de acord să facă pasul acesta, pentru că este tânăr şi are nevoie să joace. Mai sunt jucători care nu vor face parte din lot", a spus tehnicianul.

Mijlocaşul Alexandru Cicâldău a spus că Universitatea Craiova putea obţine mai mule victorii în acest sezon: "Va fi un meci între două echipe bune ale campionatului, vom merge acolo să dăm totul şi să luăm cele trei puncte. Se putea mai bine în acest an, dar sunt sigur că anul viitor o să facem mai mult."

CS Universitatea Craiova va evolua, duminică, de la ora 20.00, pe Arena Naţională, cu FCSB, în etapa a XXII-a a Ligii I, ultimul meci din prima ligă în 2019.