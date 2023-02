Victor Pițurcă s-a dezlănțuit de față cu presa: Am mers la Gabriel Țuțu să îi vând o fabrică de arme

Fostul selecționer al României, Victor Pițurcă s-a dezlănțuit de față cu presa, după ce mai multe informații din dosarul în care fiul său e acuzat că ar fi vândut măști neconforme către MApN au ajuns în presă. Pițurcă spune că el nu are nimic de-a face cu nicio afacere și că pe Gabriel Țuțu l-a cunoscut pentru că a vrut să îi vândă o fabrică de arme!

"Ce emoții să am? Alex a fost pus aseară sub control judiciar, nu va mai sta 30 de zile în arest. Eu am spus ce a apărut în mass -media, că aș fi dat eu bani cuiva. Nu mai avem voie să mergem în biroul cuiva? Eu și fiul meu nu am vândut nicio mască, noi nu avem nimic în comun cu asta. MApN a cumpărat de la firma care i-a dat aceste produse o serie de produse, nu măști. Fiul meu nu a fost implicat în achiziții. A fost implicat fiindcă a investit banii mei. Banii ăia care scrieți că i-au intrat lui Alex Pițurcă în firmă erau banii mei, nu erau câștigați. Băiatul meu a vrut să intre în această afacere. După săptămâni, am vrut să cunosc și eu oamenii cu care face afaceri. Eu am cumpărat fosta fabrică de arme de la Filiași, apoi am mers în biroul lui Gabriel Țuțu. Ce MApN? NU am vorbit cu nimeni niciodată. Implicarea mea în afacere e că l-am împrumutat pe fiul meu să cumpere aceste produse vândute MApN", a spus Pițurcă.