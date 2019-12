Victor Pițurcă: 'Un meci dificil. Probabil ne-am speriat puţin la pauză'

Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Victor Piţurcă, a declarat, joi, în conferinţa de presă de după meciul cu FC Botoşani, scor 3-1, că fornaţia sa suferă “la capitolul psihic” şi probabil s-a speriat puţin la pauză, potrivit news.ro.

“Un meci dificil. Este extrem de important că am câştigat cele trei puncte. Era important şi pentru psihicul jucătorilor. Noi când ratăm două-trei ocazii avem probleme, cum s-a întâmplat şi în această seară. Nu mai contează, am obţinut ceea ce ne doream, cele trei puncte. Suferim la capitolul psihic, avem probleme, probabil ne-am speriat puţin la pauză, cu toate că am avut o discuţie cu ei. Aşa a fost să fie… A existat acel conservatorism din partea jucătorilor, şi-au dorit neapărat să câştige şi în repriza a doua ne-am apărat mai mult”, a spus Piţurcă.

El a precizat că nu îi convine faptul că se joacă în condiţii de iarnă: “Nu-mi convine că se joacă pe vremea asta. Astăzi aici au fost condiţii bune, însă destul de frig. Nu avem ce face. Sunt trei etape, trebuie să jucăm şi trebuie să câştigăm cele trei jocuri”.

“Sunt fericit pentru puncte. Orice joc are un instoric al lui. Se putea întâmpla şi să primim trei goluri, însă jucătorii care au intrat proaspeţi au făcut ca jocul să nu mai fie atât de periculos pentru noi şi am reuşit până la urmă să şi marcăm”, a mai afirmat tehnicianul.

Formaţia Universitatea Craiova a învins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa FC Botoşani, într-un meci din etapa a XIX-a a Ligii I.

Golurile au fost marcate de Mihăilă ’20, Cicâldău ’28 (penalti) şi Vătăjelu ‘90+3 pentru gazde, respectiv Ofusu ’39 pentru oaspeţi.