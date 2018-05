Victor Ponta, DEZLĂNŢUIT la adresa Guvernului Dăncilă: 'Voi depune şi eu plângere penală'

Fostul premier Victor Ponta ameninţă Guvernul Dăncilă cu plângere penală. Ponta spune că dacă actuala guvernare va decide să naţionalizeze banii aferenţi Pilonului II de pensii, va depune plângere penală pentru furt!

Citeşte şi: SCANDAL la Timişoara: Senator USR, SANCŢIONAT, la ordinul primarului Nicolae Robu, de Poliţia Locală

"Nu sunt de acord de principiu cu folosirea plangerilor penale in lupta politica ( ce a facut recent Orban am spus deja ca este o prostie) - pentru decizii politice ( bune sau proaste) se da socoteala in Parlament si la alegeri.

Cand vine vorba insa de banii MEI ( si ai dvs) acumulati la Pilonul 2 de pensii lucrurile sunt insa total diferite - acei bani NU sunt ai Statului ci au fost platiti de mine ( si de toti cei care aveau in 2006 sub 35 de ani) si imi apartin/ daca Guvernul ii va lua de acolo acesta nu este o decizie politica si fapta reprezinta infractiunea de furt calificat sanctionata de Codul Penal!

Daca se vor fura de catre Guvern banii MEI acumulati la Pilonul 2 voi depune si eu plangere penala pentru suma pe care am platit-o eu in fiecare luna din ultimii 12 ani .

Am preluat functia de Prim Ministru in 2012 cand aveam mare neboue de bani sa platim salariile si pensiile taiate de Basescu si sa returnam imprumutul facut la FMI - dar niciodata nu am acceptat ideea ca am putea lua banii de la Pilonul 2 ca sa acoperim nevoile de atunci ( desi mi-a fost propusa chiar de catre oamenii care acum ii stau alaturi lui Liviu Dragnea)!

Dincolo de faptul ca este vorba de un furt de la milioane de oameni care muncesc cinstit in Romania - este si o distrugere a viitorului acestora ! Iar parintii nostri care traiesc din pensie nu sunt de acord sa ne ia cineva banii nostri din viitor ca sa le dea lor ceva acum sa le cumpere votul ! Spre deosebire de incompetentii populisti care au acum Puterea parintii nostri chiar ne iubesc si nu vor sa ne fure viitorul!", a scris Ponta pe Facebook.