Victor Ponta, nouă DEZVĂLUIRE despre planurile PSD privind pensiile românilor

Fostul premier Victor Ponta atacă din nou PSD. După ce ieri anunţa că va depune plângere penală la adresa Gzuvernului Dăncilă dacă Pilonul II de pensii va fi naţionalizat, astăzi, Ponta dezvăluire strategia PSD privind pensiile din România.

"Parintii nostri isi doresc si merita o pensie mai mare - dar niciunul nu este de acord sa primeasca aceasta marire din taierea viitoarei pensii a copiilor lor ( a noastra - toti cei care avem acum sub 46 de ani si cotizam la Pilonul 2) !

Propunerile trioului Dragnea - Valcov - Vasilescu tocmai asta inseamna - sa ia banii celor mai tineri sa ii foloseasca acum si sa obtina voturi anul viitor - pentru ca nu sunt in stare sa faca lucrurile altfel! In 2012 - 2015 am pututu sa marim pensii fara sa luam de la cei tineri ! Ce se propune acum este Total gresit! Total iresponsabil!", a scris Ponta pe Facebook.