Victor Ponta A EXPLODAT la adresa Guvernului: 'Păcălim lumea ca în vremea comuniștilor. NU facem testări, nu raportăm decese corect'

Președintele PRO România, Victor Ponta, acuză Guvernul că îi păcălește pe români, ca-n vremea comunismului, atunci când susține că situația din România e sub control în fața pandemiei de coronavirus. Ponta susține că nu se face testări și nu se raportează în mod corect numărul de deceze din cauza COVID-19.

„Ne furam singuri caciula / acceptam sa fim mintiti si propagam minciuni ! Si ne chinuim mai mult degeaba !

Romania a efectuat cu totul, in peste o luna , doar 40.000 de teste ( unele persoane au fost testate de mai multe ori conform procedurii) / 40.000 de teste la o populatie de 20 de milioane si la peste 500.000 de romani veniti din Europa - inseamna 0.2 % !!!

De la inceputul Pandemiei Guvernul Romaniei a pornit Strategia de minimalizare a efectelor Coronavirus/ ca sa pacalim lumea ca la noi e totul bine fata de altii - nu facem testari - nu raportam decesele corect - nu recunoastem focarele ( Suceava, Arad samd) decat atunci cand nu mai pot fi ascunse ! Minciuna ca politica de stat - ca in vremea comunistilor!

SUA efectueaza 100.000 de testari pe zi / Germania 80.000 zilnic / Italia 40.000 si Spania 30.000 pe zi / si acum incep sa se simta rezultatele !

Noi stam blocati in case - pentru ca nu suntem testati - si pentru ca nu suntem in stare sa protejam personalul medical si spitalele! De asta stam in case!”, se arată pe pagina de Facebook a lui Victor Ponta