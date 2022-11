Victor Ponta a răbufnit ]n direct la TV: 'Noi nu decidem nimic, așteptăm să ni se spună din afară, cu ‘da, să trăiți!'

Victor Ponta a analizat, duminic[ seara, la România TV, cele mai recente evenimente de pe scena politică internațională. În opinia lui Victor Ponta, Europa și mai ales România, trece printr-0 mare criză de lideri autentici. Din acest motiv, Europa a ales să se sinucidă pentru cauza lui Volodimir Zelenski, a avertizat fostul premier PSD.

„Toată lumea spune un lucru sigur, din acest război pierde Europa! E foarte clar că a pierdut cel mai mult, pentru că are în fruntea sa, ca și România, niște oameni care sunt pe post de marionete. În general, un om politic trebuie să spună că pune în primul rând interesul țării sale. În țările europene se spune că trebuie să sufere francezii, nemții, românii. E o realitate. Dar e o raritate, cancelarul german care s-a dus in vizita, in China (…)

De asta domnul Iohannis nu mai iese în public. Când a fost ultima oară când a fost văzut la o acțiune publică? La Ziua Marinei?! (…)„, a declarat Victor Ponta.

Victor Ponta anticipează un viitor sumbru pentru Uniunea Europeană.

„De ce noi, Europa, trebuie să plătim prețul pentru tot războiul? Sigur, să suținem Ucraina, dar să ne susținem și țara noastră!

Europa nu mai produce nimic, va fi un continent-satelit unde va veni energie din SUA, vor fi importuri de prin China. Turcia e acum un puternic hub energetic.

(…) Noi nu decidem nimic, așteptăm să ni se spună din afară, cu ‘da, să trăiți!’

Ajutăm Ucraina, dar suntem singurii care nu primesc nimic în schimb”, a mai transmis fostul premier.

De asemenea, fostul șef de la Palatul Victoria a vorbit și despre economiile pe care a anunțat Klaus Iohannis că le face la energie.

„E o minciună populistă! De ce le ține aprinse? Că oricum nu e acolo. Să mai stingă de la cele 5 case”, a mai transmis Ponta.