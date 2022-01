Victor Ponta: 'Am ajuns sclavii importurilor de gaze si electricitate. În 2014, Romania devenise independentă energetic'

Fostul premier Victor Ponta consideră că prețurile la gaze și energie electrică trebuie să fie prioritatea absolută a Guvernului Ciucă.

„Preturile la gaze + energie electrica inchid nu doar scolile - ci si spitalele, firmele romanesti , institutiile publice si casele si apartamentele oamenilor ! In 2014 Romania devenise independenta energetic - cu proiectele de la Cernavoda, Rovinari si gazele din Marea Neagra aveam suficient pentru noi si puteam sa si exportam ! Dar - a venit “Romania Lucrului bine facut” - dupa care “Guvernul Meu” - dupa care “.uie PSD” si acum am ajuns sclavii importurilor de gaze si electricitate la cele mai mari preturi din Europa! Problema energiei trebuie sa fie prioritate absoluta a Guvernului in 2022 - altfel “scapa cine poate”!”, a scris Ponta, luni, pe Facebook.