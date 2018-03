Victor Ponta anunţă 'socoteala finală cu trecutul' în interviul pentru STIRIPESURSE.RO

Victor Ponta anunţă că interviul pe care îl va acorda azi, de la ora 13.00, pentru STIRIPESURSE.RO, va fi ultimul în care va vorbi despre trecut, dorind să clarifice toate aspectele vehiculate în spaţiul public în ultima perioadă.

"Voi transmite tot interviul live si pe contul meu de Facebook- asa ca va astept aici !

Vreau sa lamuresc si sa inchid definitiv toate temele din trecut ( plus minciunile si mizeriile lui Dragnea si ale Grupului lui Propaganda)

Dupa aceasta “socoteala” finala cu trecutul de acum inainte de acum inainte o sa vorbesc doar despre ce trebuie sa facem in viitor : Strategia si Programul Politic al #ProRomania, proiecte de politici publice, buna guvernare , echipa de oameni tineri dar profesionisti care deja au activat si performat in Guvernul 2012-2015, viziunea mea si a noastra pana in 2024 !

Va astept!", scrie fostul premier pe Facebook.

STIRIPESURSE.RO va transmite în direct, vineri, 16 martie, de la ora 13.00, un interviu-eveniment cu Victor Ponta, în care vom discuta despre perioada USL, presupusa implicare a SRI în formarea guvernului şi alte subiecte care au revenit în actualitate odată cu acuzaţiile lansate în principal de preşedintele PSD.