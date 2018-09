Victor Ponta, atac la Guvern în plin scandal cu Iohannis: 'Există oameni politici atât de mincinoşi şi demagogi...'

Victor Ponta intervine în scandalul dintre preşedinte şi Guvern, pe tema rectificării bugetare. Deşi afirmă că Iohannis amână în mod nejustificat rectificarea, Guvernul minte când transmite că acţiunile preşedintelui afectează pensionarii.

"Am facut multe bugete si rectificari bugetare - Adevarul este ca rectificarea (amanata in mod nejustuficat de Klaus Iohannis) nu are absolut nicio legatura cu plata pensiilor ( care se face din Bugetul Asigurarilor Sociale ) -

Evident ca exista oameni politici atat de mincinosi si demagogi care in mod constient isi bat joc de pensionari si mint in fiecare zi la televiziunile unde jurnalistii sunt prea “timizi” sa ii intrebe ceva - dar inca le merge cu tupeu si nesimtire asa ca nu se opresc / insa noi avem datoria sa spunem oamenilor adevarul!", scrie Ponta pe Facebook.

