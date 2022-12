Victor Ponta: Ați înțeles 'focilor' de ce 'preșurile' pe care le-ați votat nu ne bagă în Schengen?

„Ați înțeles 'focilor' de ce 'preșurile' pe care le-ați votat nu ne bagă în Schengen?”, se întreabă retoric fostul premier al României, Victor Ponta, ca reacție la explicația șefului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, cu privire la aderarea României în Schengen.

Manfred Weber: "Situația cu care se confruntă Austria din cauza afluxului de migranți este inacceptabilă. Karl Nehammer are tot sprijinul nostru, considerăm că acest lucru trebuie să se schimbe. Legile Schengen trebuie aplicate corespunzător la frontierele UE", a scris Weber pe Twitter. PNL face parte din familia politică a PPE.

„Ati inteles “Focilor” de ce “presurile” pe care le-ati votat nu ne baga in Schengen? Partidul Popular European este cel din care fac parte PNL si UDMR / euro parlamentarii PNL ( aia fiorosi care dau de pamant cu austriecii) sunt la Bruxelles in Grupul Parlamentar PPE ; la intalnirile PPE participa si Dl Klaus Iohannis ( desi Constitutia Romaniei spune ca Presedintele nu poate sa fie membru de Partid????)! Seful PPE spune clar ca il intelege si sustine pe Cancelarul Austriei!!! Ramane cum v-am spus : “nimeni nu negocieaza cu presurile” si “focile voteaza sau protesteaza - dar nu sunt primite in Schengen” ! Dar noi, ceilalti, care nu suntem “foci” sau “presuri” - ce vina avem?”, a spus Victor Ponta, pe pagina sa de Facebook.