Victor Ponta câștigă procesul cu Marian Vanghelie: fostul primar obligat să plătească 80.000 de euro

Liderul Pro România, Victor Ponta, a câștigat procesul împotriva fostului primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, cel care l-a acuzat, la Antena 3, că ar fi luat mită în perioada cât a fost premier. Vanghelie trebuie să îi plătească lui Victor Ponta despăgubiri de 80.000 de euro, dar Ponta a anunțat că acești bani vor fi donați către asociațiile care se ocupă de copiii abandonați.

”Ma bucur ca in Romania inca se poate face dreptate - si ca sunt judecatori care, aplicand legea, nu se tem sa ii puna la punct pe cei care cred ca tupeul, banii si agresivitatea rezolva totul in tara noastra! Anunt oficial ca voi executa aceasta sentinta prin toate mijlocele legale. Si ca voi dona toti banii astfel obtinuti 80.000 de Euro de la Marian Vanghelie catre asociatiile si fundatiile care se ocupa de copiii abandonati ! Va fi prima data cand banii lui Vanghelie vor ajunge la cineva care chiar are nevoie si merita!”, scrie Victor Ponta.