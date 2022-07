Victor Ponta, despre 'ipocriții de la Wimbledon': Vreau ca sportul să dea lecții deciziilor politice idioate și ipocrite!

Fostul premier Victor Ponta consideră că „absurdul și prefăcătoria” meritau ca turneul de tenis de la Wimbledon să fie câștigat de sportiva kazahă Elena Rîbakina, născută în Rusia.

„Ipocritii de la Wimbledon au interzis in acest an participarea jucatorilor rusi - si la fete a castigat o rusoaica ( care s-a mutat in urma cu putini ani in Kazakhstan)! Ce ma bucur sa rad in hohote , alaturi de toti pasionatii de sport, de aceasta situatie. Pentru ca absurdul si prefacatoria meritau un asemenea final.

Daca Iohannis face ceva rau si supara Marea Britanie era normal sa nu aiba voie Simona Halep si celelalte romance sa joace ? Ce treaba are politica Rusiei ( evident reprobabila) cu sportivii care nu sustin regimul lui Putin? Dar cand oligarhii rusi bagau miliarde in sportul din Anglia erau foarte buni acei bani!

Sper dupamiaza sa castige si Novak Djokovic ( interzis la Australian si la US Open “ca nu e vaccinat”) - asa tare vreau ca sportul sa dea lectii deciziilor politice idioate si ipocrite !”, a scris Ponta pe pagina lui de Facebook.