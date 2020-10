Victor Ponta, despre protocolul PNL - PMP: Totul este circ sinistru. Ați votat PNL? V-ați 'făcut' cu Băsescu!!

Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a apreciat ironic luni, după ce liberalii și PMP-iștii au stabilit să facă majorități în administrația publică locală, că că „oamenii noi” Ludovic Orban și Traian Băsescu vor provoca o nouă criză.

„Ati votat PNL? V-ati “facut” cu Basescu!! Ati votat USR? V-ati trezit cu Orban si Basescu!!! E bine? PNL a luptat cu “pesedistii” luandu-i in Partid / acum lupta cu “securistii” si “coruptii” facand Alianta cu ei ! Dupa 30 de ani de politica rea “oamenii noi” Orban si Basescu isi dau mana sa ne bage iar in Criza - ca in 2010 ! Stiti toti ca totul este un circ sinistru - si ca nota de plata o vor achita toti romanii obisnuiti ( nu “frumosii” care lucreaza la multinationale, stau pe laptop, beau cafea de 20 ron/ paharul si isi fac weekend ul la Viena)! Noi, PRO Romania , ne luptam cu ei - nu putem insa fara voi! Fiti alaturi de noi pe 6 Decembrie”, a scris Victor Ponta pe Facebook.