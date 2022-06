Victor Ponta dezvăluie cum a mers la Traian Băsescu și a încercat să-l grațieze pe Gică Popescu: 'Nu am cum să fac așa ceva, ce ar zice lumea?'

Victor Ponta, fostul premier al României, a dezvăluit că a încercat să-l grațieze pe Gică Popescu atunci când fostul internațional a fost condamnat la închisoare în dosarul transferurilor.

Ponta a mers personal la președintele de la acea vreme, Traian Băsescu, pentru a discuta pe marginea acestui subiect, dar s-a lovit de refuzut lui Băsescu.

În plus, acesta a vorbit și despre implicarea politicului în sport, dar și despre Răzvan Burleanu, care este președintele Federației Române de Fotbal din 2014.

„Eu l-am susținut pe Gică Popescu, pe care l-au arestat cu câteva zile înainte. Am și spus atunci și am fost atacat. A doua oară când a candidat Ionuț Lupescu mi-am spus și eu părerea, am zis să nu-l încurc. Lupescu, om venit de la UEFA, frumos, i-a bătut pe amândoi Burleanu. Nu-l cunosc pe Burleanu, nu am nicio treabă, nu sunt nici dușman, nici prieten.

Băsescu l-a pus pe Burleanu. Așa e. M-am dus la Băsescu, pentru că uneori aveam o relație bună cu el, cum e el așa sus, jos. Am zis, domnule președinte, vă fac eu cererea, conform legii cererea de grațiere trebuie să vină de la Ministrul Justiției, era Cazanciuc.

I-am zis, vorbesc eu cu Cazanciuc, doar e Gică Popescu, a făcut ceva pentru țara asta și dumneavoastră doar semnați și spuneți 'Nenorociții ăia de la Guvern mi-au dat să semnez'. Mi-a zis: 'Băi Victore, băi, tu știi, nu am nimic cu Gică (n.r. Popescu), dar nu am cum să fac așa ceva, ce ar zice lumea?' Domnule, în primul rând lumea v-ar aplauda și în al doilea rând oricum nu mai candidați, 'Nu, băi, nu, lasă-l să mai stea și el o perioadă acolo'”, a spus Ponta, la Marius Tucă Show, potrivit sport.ro.