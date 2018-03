Victor Ponta DEZVĂLUIE un moment CRUCIAL din vila SRI: discuție cu Coldea și Kovesi

Fostul premier Victor Ponta a dezvăluit, într-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, că imediat după pierderea alegerilor prezidențiale a avut o discuție cu Iohannis, în care au convenit ca el să meargă mai departe ca premier. Ulterior, au început problemele cu dosarele pentru el și Liviu Dragnea.

”În seara alegerile prezidențiale am vrut să-mi dau demisia imediat. Am și plecat din țară câteva zile.

După ce m-am întors, am vrut să am o discuție cu Klaus Iohannis, m-am văzut cu domnul Iohannis în primele zile din ianuarie, la Cotroceni. Eu i-am spus un lucru: am majoritate în Parlament, pot să guvernez în continuare. Aveți o problemă cu asta? A zis că nu și am început să discutăm despre ambasadori, despre alte probleme.

Am avut o relație normală cu domnul Iohannis, până când a venit Șova la mine să-mi spună că tot este chemat la DNA și mi-a spus că îl tot întreabă de mine. Am mers la SRI, la K2 să vorbesc cu domnul Maior și cu domnul Coldea. Eram acolo și domnul Coldea a chemat-o pe Laura Codruța Kovesi. Aceea a fost ultima mea discuție cu doamna Kovesi. I-am zis: doamna procuror-șef am înțeles că subordonații dumneavoastră cheamă senatori și deputați la DNA să spună de mine. Ea a spus că nu e adevărat, că e o greșeală, că se va interesa. Îmi era evident că mă minte, mă mai pricep și eu la oameni”, a spus Victor Ponta, pentru STIRIPESURSE.RO.

Întrebat dacă i s-a părut că între Coldea și Kovesi era o relație de subordonare, Ponta a explicat cum a fost conversația. ”Impresia mea este că domnul Coldea a pus mâna pe telefon, a suna-o pe Kovesi și ea a venit imediat. Discuția a fost: Codruța vino, te rog, până aici”, a adăugat Ponta.

Ponta arată că momentul în care și-a dat seama că DNA și Iohannis își continuă jocurile a fost condamnarea lui Liviu Dragnea, în Dosarul Referendumul.

”A venit momentul condamnării lui Liviu Dragnea, moment în care mi-a fost evident faptul că ne-au mințit și că ei își continuau propriile jocuri. Eram la mine în birou, cu Liviu și cu alți oameni și urmăream la televizor. A venit condamnarea, Liviu era foarte, foarte supărat. El mi-a zis că vrea să plece, să își dea demisia și i-am zis că îl susțin în continuare. M-a rugat doar ca la Ministerul Dezvoltării să o pune pe Sevil Shhaideh și am acceptat. L-am întrebat ce facem la partid și mi-a zis să las funcția goală, că eu plec în Brazilia să-mi treacă supărarea și văd eu ce se mai întâmplă. Așa se scrie istoria, ca să înțelegem cine a plecat primul. Domnul Dragnea a plecat și eu am rămas”, a explicat fostul premier.