Victor Ponta, dezvăluire gravă pentru despre banii românilor: Cum l-a 'egalat' Dragnea pe Băsescu

Fostul premier Victor Ponta afirmă că, sub guvernele PSD din 2017 şi 2018, România s-a împrumutat deja la fel de mult ca Guvernul PDL din 2010, din plină criză. Ponta atrage atenţia asupra faptului că românilor li se aruncă diverse teme false în timp ce viitorul ţării este amanetat.

"V-ati intrebat vreodata de unde dam acesti bani inapoi? Vindem Lacul Belina, firma Teldrum, casele din Brazilia sau din Teleorman sau din Sinaia, fondurile de vanatoare???? Nu cred - din pacate! Iar banii o sa ii dam inapoi din buzunar pentru ca nu sunt investiti in ceva productiv ci doar in cumpararea unor sefi de partid si unor jurnalisti care sa tina Sistemul de Putere al “Grupului de la Teleorman”!

Noi suntem tinuti prizonieri la televizor cu tot felul de povesti despre TRECUT ( azi s-a trezit din somn si Procurorul General “Nea Gusti” Lazar sa cerceteze evenimentele de la Revolutie) . Ce a fost acum 30, 20, 10 ani .

Intre timp nu avem voie si nici cum sa vorbim despre PREZENT - cum este guvernata tara , cum doar suntem mintiti cu tupeu nemarginit despre investitii care se fac doar in hartii, despre fonduri europene care se absorb doar in emisiunile tv platite de cate un ministru, despre salarii si pensii care cresc in discursuri sforaitoare si scad odata cu inflatia si cresterea tuturor preturilor.

Si mai ales nu avem voie sa vorbim de VIITOR - unde trebuie sa platim toti banii imprumutati acum ca sa acopere prostia si demagogia celor care ne guverneaza .

Cineva priceput mi-a facut recent un calcul matematic din care rezulta ca banii imprumutati de Romania si aruncati pe prostii inutile de catre Guvernele Dragnea 1,2 si 3 in 2017-2018 ajung deja la suma imprumutata de Basescu de la FMI in 2010 !!!!! Suntem chiar blestemati sa repetam toate tragediile trecutului sau chiar ne meritam soarta???", scrie Ponta pe Facebook.

