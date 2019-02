Victor Ponta e IZBUCNIT după propunerile PSD la Dezvoltare și Turism: 'Festival de nesimțire, incompetență, clientelism'

Atacuri nimicitoare lansate de liderul Pro România, Victor Ponta, la PSD, după desemnarea lui Răzvan Cuc ca și candidat la funcția de ministru al Transporturilor.

"In ultimii 20 de ani PSD a fost votat de multi romani deoarece a guvernat profesionist si eficient in 2000-2004 si 2012-2015!

Acum PSD ofera cel mai grotesc si ridicol spectacol - sub ordinele odiosului Dragnea si cu semnatura sinistrei Dancila schimba guverne si ministri ca pe sosetele lui Arsene !

Din acest motiv am construit ProRomania/ am adus deja cei mai buni oameni care au performat in actul de guvernare/ ne pregatim echipa si proiectele!

1. Les a fost dat afara de la Ministerul Apararii in 2017 ca fiind incompetent - in 2018 a devenit competent ( sa semneze contractele de milioane cu pentru mismasurile lui Daddy)

2. Cuc de la Giurgiu a fost ministrul “zero kilometri” / acum Cuc de la Neamt devine un profesionist / si el trebuie sa semneze niste contracte de sosele si autostrazi cu cei care au inlocuit Teldrum / pacat ca nu vrea 1 euro de la Uniunea Europeana pentru Autostrada Moldovei ( cea votata in unanimitate in Parlament)

3. Olguta de la Munca a pacalit-o Dragnea sa plece ba la Transporturi, ba la Dezvoltare- pana la urma o sa plece la Primarie la Craiova dupa ce a simtit pe pielea ei ce inseamna sa il sustii pe Dragnea

4. Draghici zicea ca face el Autostrada Pitesti - Sibiu / asa tare il durea de acea autostrada ca pleaca acum la Autoritatea Electorala - doar e tehnocrat nu politician

5. Din “Haremul Sultanului Darius” au fost promovate sefele de la ANAF si Casa Nationala de Sanatate ( adica unde sunt banii tarii)!

In fata acestui festival de nesimtire, clientelism si incompetenta PRO Romania are o sarcina esentiala pentru viitorul Romaniei- sa pregateasca o echipa de specialisti, competenti si cu experienta care sa poata sa prezinte si sa implementeze programe si strategii de guvernare!

In materie de competenta guvernamentala PSD nu mai exista - acum suntem PRO Romania si trebuie sa aratam performanta!", scrie Ponta pe Facebook.