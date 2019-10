Victor Ponta, EXPLOZIE de miștouri la adresa premierului Viorica Dăncilă: 'Are dreptate, dar nu am înțeles nimic'

Liderul PRO România, Victor Ponta, face mișto de premierul Viorica Dăncilă, după ce aceasta a făcut mai multe gafe în cadrul unei emisiuni moderate de realizatorul România TV, Victor Ciutacu.

"Vio are dreptate - dar n-am inteles nimic ; ne confuzeaza ( sau ne confuzeste) - ori e om ori e corecta ? Nu mai inteleg “implicatia”!

Iar Fifi ( noul ei model de brosa masculina) ne confuzeaza si mai tare : are majoritate minora sau minoritate majora?

De dimineata Vio si Fifi dau telefoane la toti parlamentarii ProRomania si se milogesc de ei sa nu voteze motiunea! Pe toti urmeaza sa ii faca ministri, presedinti de filiale judetene si le angajeaza si toate rudele pana la Gradul 4 !

Au ajuns cu lista la P - Ponta / m-au sunat si mi-au facut o oferta foarte tentanta - Ministru la Ministerul Filosofiei si Arheologiei , Presedinte la PSD Baia de Fier si un teren de golf finantat din PNDL in Parcul Circului ( ca sa merg pe jos de la mine de la bloc pana acolo)!

Oferta e corecta : am acceptat imediat si am promis ca NU votez motiunea de cenzura contra Guvernului PSD - Grindeanu ( dupa ce am zis PSD deja tipau amandoi de fericire si nu au ascultat finalul)!

Acum toti parlamentarii ProRomania suntem in cantonament si ne antrenam sa jucam golf pe terenul pe care Vio & Fifi o sa-l faca din PNDL . Am inteles prima regula - joia viitoare la Parlament “white ball in the white hole and black ball in the black hole”

Ps - rog interpretul de la Guvern sa ii traduca lui Vio ce am scris mai sus ; altfel o “traduce” Fifi

Ps 2- il rog pe Ministrul Breaz sa le dea un DEX deschis la pagina cu “pamflet” / altfel se duce diseara Vio la Ciutacu si incepe sa ma laude ca sunt om bun ca nu votez motiunea", scrie Victor Ponta pe Facebook.