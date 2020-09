Victor Ponta: FMI va veni aici, e sigur. Pensii, salarii, TVA - printre ținte

Liderul Pro România, fostul premier Victor Ponta, a declarat miercuri seară, la Antena 3, că în opinia sa România va fi nevoită să ia măsuri dure impuse de FMI, însă după alegeri, când alegătorii nu mai pot schimba cursul lucrurilor.

„Faptul ca FMI va veni aici e sigur. Experienta mea cu FMI, cam asta e foaia lor, Mariti TVA', 'Taiati cheltuieli cu autoritatile locale', 'Reduceti cheltuielile cu salarii si pensii'. Ca să vorbesc în termeni medicali, ăsta s-a dovedit un tratament care o data ne-a facut foarte rau - in 2010 am aplicat tratamentul si in 2011 ne-a fost si mai rau. (Liberalii zic) Tineti-i cuminti pana la anul ca pe urma nu vor mai fi alegeri patru ani”, a declarat Victor Ponta.