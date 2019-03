Victor Ponta îi face praf pe Teodorovici și Vâlcov: Scamatori fiscali! Prostia, miniciuna și hoția sunt la putere!

Liderul Pro România, Victor Ponta, susține că Eugen Teodorovici și Darius Vâlcov sunt ”scamatori fiscali”, după ce Guvernul a adoptat modificările la OUG 114. El susține că această OUG va provoca un dezastru în economie, dar pentru români, care vor avea rate mai mari la credite.

”Prostia la Putere!!! Minciuna la Putere! Hotia la Putere!

1. Cand au adoptat Ordonanta 114/2018 toata lumea le-a spus ca este o prostie si ca va strica foarte multe lucruri! Cei doi scamatori fiscali ( Darius & Orlando) au spus ca suntem toti prosti si ei stiu mai bine / suntem in martie si au schimbat ei Ordonanta 114 printr-o alta Ordonanta !!! Desi in Parlament tocmai trebuia sa discutam si noi prima Ordonanta!!! Au avut dreptate - prosti sunt cei care ii mai cred pe ei! Prostia la Putere !

2. Doamna Viorica Dancila a citit de pe foaie ca “scade costul creditelor pentru romani” / evident ca Doamna Dancila habar nu are nici ce este ROBOR si nici ce inseamna “rata dobanzii tranzactiilor interbanncare”!!! Dar tocmai le-a explicat BNR ca aceasta rata este mai mare decat ROBOR - deci dobanda la creditele romanilor creste si nu scade ! Minciuna la Putere!

3. Dupa ce au fost “ciufuliti” de banci, de companiile din energie si de Comisia Europeana ( doar cand merg la Antena 3 Orlando si Darius sunt fiorosi - cand ajung la birou le trece curajul) au scos prostiile scrise initial in Ordonanta 114/2018 ; a ramas insa prevederea prin care “prietenul Ioan Nicolae” ( cel mai mare proprietar de terenuri din Teleorman- asociat cu .....Jupanul) mai da o gaura de cateva sute de milioane de euro in bugetul Petrom si Romgaz / preturile la gaze la populatie vor creste - castiga doar Nicolae si “prietenul” caruia ii da mereu avionul privat sa zboare spre Brazilia! Hotia la Putere!

Facem ceva sau ne predam toti hotilor si prostilor de la Putere?!? Noi , cei de la ProRomania, ne luptam! Dvs?

Facem ceva sau ne predam toti hotilor si prostilor de la Putere?!? Noi , cei de la ProRomania, ne luptam! Dvs?”, scrie Victor Ponta.