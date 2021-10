Victor Ponta îl taxează pe Klaus Iohannis: Eu nu cred că sunt proști, ar trebui săltați! Este vorba despre premeditare

Liderul Pro România, Victor Ponta, amintește faptul că președintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia din funcția de premier după incendiul din Colectiv, iar acum, când liberalii sunt la guvernare nu au făcut nimic pentru a îmbunătăți situația din spitale, care ard unul după altul. Ponta consideră că liderii guvernamentali cunoșteau situația din spitale, dar nu au făcut nimic și din acest motiv ”ar trebui săltați, aici este vorba despre premeditare”.

„Probabil domnul Iohannis, cand se va intorce in tara, pentru ca am inteles ca este plecat, imi va cere tot mie demisia, pentru ca am inteles ca statul roman a esuat. Mai exista si guvernul pus de domnul Iohannis impotriva vointei poporului.

S-a intamplat o tragedie, pe care o regret si o s-o regret toata viata, dar intr-un club privat. A spus ca a fost tarziu, dar eu atunci am venit din Mexic, nu din Bulgaria si am luat masuri, am mobilizat oameni… Vedeti acum ca mobilizeaza cineva pe cineva acum? Poate oamenii ar trebui sa se uite in oglinda si sa vada ca acum mor oameni in spitale, iar ei merg la Viena in weekend sau in club si considera ca acest guvern este bun.

Tragedia de la Colectiv nu putea prevazuta de nimeni, nici de proprietarii clubului, nici de primar. Ce treaba are primarul, daca se intampla la Sibiu era bagat Ioahnnis la puscarie? Pandemia nu a aparut ieri, sunt aproape doi ani, in timpul asta nu a fost deloc PSD la guvernare, doar guvernele domnului Iohannis. Cum sa zici ca nu ai stiut ca spitalele vor fi supraaglomerate si ca instalatiile electrice nu vor face fata? Pai ori esti prost, ori rau intentionat. Eu nu cred ca sunt prosti, ar trebui saltati, aici e vorba de premeditare.

Domnul Iohannis vrea sa fie agentul constatator, dar in ultimii 17 ani au condus Basescu si Iohannis. Cand a condus ciuma rosie toata lumea era multumita, aveam si pensii si salarii. Acum mergem pe strada si nu mai gasim un om care sa zica ca l-a votat pe Iohannis. Iar acum nu se lecuiesc, vor vota cu Ciolos si ala o sa faca la fel.

Vorbim de un stat care nu e in stare sa aiba grija de energie, de cetateni, cat mai pot sa dea vina pe altii, dupa 17 ani de Iohannis si Basescu?

Acum vad ca USR sunt calugarite, dar au depasit PNL la numiri dubioase, dar ei ii aduc de afara, de ti-e si greu sa-i gasesti si cand ii intrebi, plimbau si ei o foaie pe la Bruxelles.”, a spus Victor Ponta la România TV.