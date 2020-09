Victor Ponta îl umilește pe Traian Băsescu după rezultatul slab: 'Dacă te transformi în clovn după ce ai avut atâtea funcţii'

Victor Ponta l-a atacat dur pe Traian Băsescu, după ce a aflat rezultatele exit-poll. Conform exit-poll-ului realizat de Sociopol, Nicuşor Dan, candidatul PNL-USR-PLUS a obţinut 45%, Gabriela Firea, candidatul PSD, a obţinut 44%, iar Traian Băsescu, candidatul PMP, a obţinut 7% la sută din voturi.

"Vă daţi seama în ce stare era Băsescu? Totuşi a fost preşedinte... Eu sper ca la bătrâneţe să nu ajung aşa. Dacă te transformi în clovn după ce ai avut atâtea funcţii...", a declarat Victor Ponta la România TV.

"PMP, faţă de nivelul extraordinar de polarizare nu poate să fie decât mulţumit. Practic, am realizat scorul de la europarlamentare, ne-am fi dorit mai mult. Suntem multumiţi, din partidele mici am devenit cel mai mare partid, ceea ce e o mare victorie. Bine că nu am ajuns ca Tăriceanu.

Vreau să-l felicit pe Nicuşor Dan, e noul primar. Am văzut că doamna Firea speră ca spre dimineaţă să se schimbe numărătoare, nu e ca la Geoană dimineaţa, e treaba sigură. Doamna Firea aţi pierdut, mergeţi acasă, la copii sau vă întoarceţi înapoi la trustul lui Voiculescu să mai transferaţi bani de la Crescent", a declarat Traian Băsescu, la România TV.