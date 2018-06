Victor Ponta joacă la RUPERE: declarația care îl DISTRUGE pe Dragnea, înaintea mitingului PSD

Liderul Pro România, Victor Ponta, a publicat o declarație a liderului PSD, Liviu Dragnea, în care acesta o susținea din toate puterile pe Laura Codruța Kovesi. Ponta susține că Dragnea și Kovesi sunt prieteni, tocmai de aceea i s-a făcut lui un dosar în 2015, pentru a elibera locul pentru Dragnea.

”Doi ani mincinosii de la televizor si trompetele din partid ale lui Dragnea au aruncat cu toate mizeriile in mine legat de mandatul Laurei Codruta Kovesi la sefia DNA ( unii ii considera atat de prosti pe telespectatorii lor incat spun ca la intalnirea mea din 2011 de la via lui Sebastian Ghita - cand nu aveam nicio functie , am numit-o sefa la DNA in 2016 - cand nu eram nimic altceva decat un simplu deputat)

Am asteptat pana acum linistit sa public declaratia lui Dragnea de mai jos si astfele sa va dau ocazia sa cititi cum a ajuns Kovesi in 2016 sa fie reinvestita si ce suport public a primit “Codruta” de la “prietenul Liviu” ( ca nu degeaba mi-a facut ea mie dosar penal in 2015 ca sa eliberez locul de Presedinte al PSD pt el )