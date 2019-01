Victor Ponta JUBILEAZĂ, după ce Georgian Pop a trecut la Pro România: Doar fripturiștii și fricoșii rămân cu Dragnea

Deputatul PSD, Georgian Pop, a demisionat din PSD și a trecut la Pro România. Liderul Pro România, Victor Ponta, susține că doar fripturiștii și fricoșii mai rămân alături de Dragnea, în timp ce oamenii care au curaj și vor o schimbare în țară vin la Pro România.

”Pentru social-democrati care cred in politici pro dezvoltare, in buna guvernare si seriozitate fata de cei care te voteaza, intro-o Romanie mai puternica in Europa = acum exista PRO Romania!

Pentru epigonii lui Basescu si bufonii lui Vadim, pentru fripturisti si fricosi, pentru cei pe care nu ii intereseaza ca distrug Romania servind interesele ticaloase ale unui singur om = exista PSDragnea!

Ma bucur pentru alegerea facuta de Georgian Pop ; locul lui este alaturi de noi in acest nou proiect; bine ai venit in Echipa PRO Romania!”, scrie Victor Ponta.