Victor Ponta, previziuni sumbre: 'Sper ca Ciolacu să performeze, pentru că altfel ne trezim în 2025 în faliment'. Atac la adresa lui Iohannis

Fostul premier Victor Ponta a comentat situaţia economică în care se află România la începutul noului an. Previziunile lui Victor Ponta pentru anul 2023 sunt sumbre, acesta explicând de ce toate semnele arată că România se va adânci în criza economică provocată de inflaţia crescândă şi consideră că actualul Guvern nu are priceperea să redreseze economia autohtonă.

„Niciodata nu este de vina o companie, intotdeauna guvernul face legile atat de clar incat nimeni nu are ce facem le aplica.

Problema este ca in 2022 nu s-a discutat cu companiile. Eu discutam si le spuneam ca trebuie sa ajute si ele. Daca legislatia in ultimul an a insemnat niste ordonante date peste noapte, fara sa se discute cu nimeni, sa nu va mirati ca marile companii, care au specialisti mult mai buni decat guvernul, gasesc si speculeaza orice greseala a guvernului.

Guvernul nici nu a discutat sa le explice aceste taxe si nici nu au discutat cum sa se introduca aceste taxe, ca daca doar le pui si ei maresc pretul, nu ai facut nimic.

OMV este foarte ancorat in Romania, dar pana la urma e rolul guvernantilor sa explice. OMV este o companie privata care vrea sa faca profit. E treaba mea ca si guvern sa pot sa iau atat de multe taxe si impozite cat pot sa conving firmele private ca trebuie sa contribuie la efortul comun. Dar daca tot maresti aparatul de stat, tot angajezi, dupa care te duci dupa privati, intai dupa aia mici, apăoi incerci sa te duci si dupa aia mari, dar fara sa te pregatesti…

Iar acum cu cine sa vorbesti? Domnul Iohannis nu stie economie si nici nu vrea sa invete, domnul Ciuca e militar, ministrul de Finante nu-l intereseaza, ca oricum se pune alt ministru de la PNL… Recunosc ca l-am ocolit pe domnul Ciolacu, ca pe dansul il bat zi de zi la cap sa-i spun ca daca nu merge economia, nu merge nimic.

Pentru majorari de pensii si salarii nu exista si o arata cifrele, care nu mint. Dar cel mai rau este ca nu avem niciun plan ca sa atragem bani, pe stilul domnului Iohannis, care asteapta sa ne dea UE si in rest nimic. Alte tari atrag bani in fiecare zi, iar noi ne tot imprumutam si dam banii la pensii si salarii, oamenii se duc si cumpara de la supermarket, astia sunt bani care ies din tara. Eu nu-mi revin, avem 35 de miliarde de euro deficit comercial.

Eu sper ca domnul Ciolacu sa performeze, pentru ca altfel ne trezim in 2025 in faliment.

Eu cred ca exista doua variante. Cea din 2022 nu a fost buna, e populista, de unde sa acopere statul ratele oamenilor? Sau poti sa fii serios, si nu inteleg de ce nu sunt, ca nu au opozitie, si sa te uiti la cauze: de ce avem inflatie, de ce nu producem, de ce avem cele mai mari preturi la energie? Daca faci totul populist, nu faci decat sa agravezi rana.

Cred ca 2023 va fi mai greu, pentru ca datele se inrautatesc, arata mult mai rau decat acum un an. Daca economia merge mai prost, nici oamenilor nu le merge mai bine, chiar daca ne tot imprumutam.”, a declarat Victor Ponta.