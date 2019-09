Victor Ponta, reacție SPUMOASĂ când a fost întrebat dacă a vrut Externele: 'Da, în timp ce dormeam şi după ce băusem 100 de sticle de votcă'

Șeful Pro România, Victor Ponta, a declarat ironic miercuri, în Parlament, că i-a cerut Vioricăi Dăncilă funcția de ministru de Externe 'în timp ce dormeam şi după ce băusem 100 de sticle de votcă'. Fostul premier a zis că după ce a fost în cabinetul Năstase, nu poate să ajungă ministru sub Viorica Dăncilă.

Întrebat dacă a cerut de la premierul Viorica Dăncilă funcţia de ministru al Afacerilor Externe, Ponta a răspuns ironic: „Da, în timp ce dormeam şi după ce băusem 100 de sticle de votcă. (...) Ce să discut cu doamna Dăncilă? I-am spus foarte clar în singura noastră discuţie, cu tot respectul, nu am putut să o jignesc, că nu pot să fac parte dintr-un guvern în care doamna Dăncilă e prim-ministru, că eu am fost în Guvernul Năstase totuşi. Chiar să ajung la Dăncilă... (...) Am avut o singură întâlnire, după care a fugit la CExN să spună că nu vrea (cu PRO România la guvernare - n.r.) - exact ce îi spusesem eu că nu putem să o susţinem la prezidenţiale. I-a minţit pe cei de la CExN, de exemplu a zis că am cerut 9 funcţii de ministru. Niciodată. Doamna Dăncilă a moştenit de la domnul Dragnea şi faptul că îi minte pe cei din CExN. Norocul celor din CExN este că mă sună ei şi află de la mine adevărul”.

