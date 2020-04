Victor Ponta, reacţie sarcastică la ultima decizie a lui Iohannis: 'A fost găsit vinovatul la Suceava - este chiar SPITALUL'

Victor Ponta reacţionează sarcastic după ce președintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind retragerea decorației conferite Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava. Liderul Pro România arată că existau alţi vinovaţi pentru situaţia din Suceava, nu spitalul ca persoană juridică.

"Bun - a fost gasit vinovatul la Suceava - este chiar SPITALUL.

Nu este de vina Managerul Spitalului ( propunerea PNL de Ministru ) / nici Presedintele Consiliului Judetean in subordinea caruia se afla Spitalul ( ca faimosul Flutur nu e de vina de nimic de cand ii scria numele lui Basescu cu oi pe dealuri) / nici Ministerul Sanatatii care trimite la Spitalul din Radauti 25 de masti ( consumul zilnic pentru protectia personalui fiind de 600) / nici Compania UNIFARM a Guvernului care vrea sa vanda la Suceava echipamente cu pret mai mare decar firmele private / nu este de vina nici Guvernul PNL Orban care fusese informat oficial de Organizatia Momdiala a Sanatatii din 28 Ianuarie ca vine Pandemia si nu a facut nimic / nu este de vina MApN ca face Spital de campanie langa Bucuresti in care nu este tratat nimeni - in loc sa il instaleze la Suceava!

Nu - de vina este Spitalul!!! Uraaaa - traiasca!", scrie Ponta pe Facebook.

Concret, Iohannis a retras decoraţia oferită anul trecut Spitalului Judeţean din Suceava, în contextul scandalului privind cadrele medicale de acolo, dar şi a numărului mare de infectări. Peste 630 de cazuri de diagnosticări cu coronavirus au fost înregistrate în Suceava.