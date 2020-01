Victor Ponta recunoaște PUBLIC că a LUAT FLIT de la Moise Guran și îl atacă: Partizanat politic ascuns ipocrit de haina jurnalistului independent

Liderul PRO România , Victor Ponta, îl atacă dur pe Moise Guran. Ponta admite că l-a ofertat pe Guran în urmă cu câțiva ani însă jurnalistul a spus pas. Acum însă, Ponta spune că Guran a dat dovadă de partizanat politic ascuns ipocrit de haina jurnalistului independent, criticând PSD și alte partide, pentru ca mai apoi să intre în USR.

"Confirm faptul ca i-am propus in 2012 lui Moise Guran sa faca parte din echipa mea guvernamentala / pe model american am considerat mereu ca cel mai important lucru este modul de gestionare a economiei “It’s the economy stupid “ - ca sa ai bani de politici sociale si proiecte de dezvoltare / chiar daca m-a refuzat atunci am dovedit ulterior ca gandirea noastra economica este surprinzator de apropiata / si m-am bucurat cand a sprijinit public si a laudat masurile fiscale adoptate in 2014-2015 .

Nu vad nimic de condamnat in faptul ca Moise a decis sa paraseasca tribuna din care comenta si sa intre pe teren / singurul lucru negativ este partizanatul politic ( pe bani multi) ascuns ipocrit de haina “jurnalistului independent” .

Eu stiu foarte bine diferenta intre a sta in tribuna si a fi pe teren, intre a spune cum trebuie facut si a face direct - o sa o vada si Moise foarte repede ( mai ales la USR - un partid unde toti au problema aceasta de adaptare ) / desi vom fi in echipe politice adverse ii urez succes / iar pe domeniul economic putem sa fim din nou aliati!", scrie Ponta pe Facebook.