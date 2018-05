Victor Ponta se ține de promisiune: îi MITRALIAZĂ pe Dragnea și Irina Tănase, pentru războiul cu Timesnewroman

Fostul premier Victor Ponta susține că războiul declanșat de Liviu Dragnea, Irina Tănase și doamnele din PSD împotriva site-ului de satiră Timesnewroman este unul total incorect. Ponta a precizat că un om politic trebuie să accepte satira și ironia, acesta fiind prețul pentru limuzine și vile de lux.

Citește și: CCR a DECIS: când se judecă soarta Laurei Codruța Kovesi, după sesizarea Guvernului

”Parerea mea este ca e total gresit ca niste persoane publice sa se rafuiasca cu cei care fac satira - si cred ca umorul sau limbajul sunt chestiuni subiective pe care nu trebuie sa le stabileasca Partidul sau Guvernul!

Vorbesc aici despre un principiu fundamental care ne poate pastra ca o societate democratica si sanatoasa ( nu e vorba de Dragnea, de iubita lui sau de “suferintele” bietilor politicieni):

O sa explic de ce pentru toti cei care inca sunt dispusi sa gandeasca cu mintea lor :

1. timesnewroman.ro este un site care face satira ( pamflet) - asta presupune ca autorii folosesc ironia , deseori jignesc , au momente fabuloase la care razi cu lacrimi si poante de prost gust care te scarbesc - dar acest gen exista in orice societate si este util sanatatii acelei societati ( exista si in cele mai dure dictaturi si in cele mai conservatoare tari)/ este dreptul romanilor sa rada, sa ii injure sau sa isi bata joc de cei care ii conduc si asta nu le-a putut fi interzis nici macar de Ceausescu - cat de bun sau rau este acel umor nu stabileste nici Guvernul nici Partidul/ avem in Romania multe emisiuni televizate, reviste, siteuri de acelasi gen, mai mult sau mai putin cunoscute, cu mai mult sau mai putin umor sau bun simt - toate trebuie sa aiba dreptul sa traiasca

2. Daca genul de satira agresiva, ironica, porcoasa sau vulgara nu iti place nu ai decat sa nu te uiti la acele emisiuni sau sa nu citesti acele siteuri / nu iti place de Badea, de Banciu sau Patraru poti sa schimbi canalul si sa te uiti la altceva / nu intelegi sau te enerveaza “Catavencii” nu te obliga nimeni sa ii citesti / ( si aici ipocrizia este maxima pentru ca “ne radem” toti in toate ocaziile la tot felul de bancuri , barfe sau expresii licentioase dar cand vine vorba in public ne dam sfinti care vorbesc doar in latina veche si dau citate doar din “cartarascu”)

3. De ce nu aplicam aceeasi masura in toate cazurile si ne schimbam mereu in functie de persoana??? / daca TNR sau altcineva o ironizeaza pe Carmen Iohannis sau pe Monica Macovei ne bucuram si este legal - daca este vorba de una din “fetele lui Dragnea” deodata devenim pudibonzi si ne indignam / de ce nu admitem ca mereu este vorba de libertatea de exprimare mai importanta decat orice / am spus si eu si altii cu toata convingerea ca procesul lui Kovesi contra ziaristilor de la Antena 3 este gresit si incalca libertatea de exprimare - acum insa daca e vorba de Dragnea spunem exact invers???

4. Persoanele publice au multe avantaje ( putere, prestigiu, salarii si diurne, masini, case de protocol, etc) / toate aceste beneficii impun sa accepti si dezavantajele - controlul public, atacurile de presa, critica, ironia, insulta - Liviu Dragnea si anturajul lui stau in casele lui Ceausescu de la Neptun sau Scrovistea, merg cu BMW urile cumparate de Parlament si cu avioanele inchiriate de Guvern pt Dancila, platesc din bani publici jurnalisti si televiziuni care le ridica osanale si ii pupa in .... de dimineata pana seara / cred ca pot si trebuie sa suporte si niste glume bune sau proaste

5. Nimeni nu stia cine este iubita lui Liviu Dragnea daca el insusi nu o aducea la Congresul PSD si nu o promova intr-un cadru politic / daca niciunul din consilierii sai nu i-a spus ce impact va avea prezenta la Congres a unei iubite mai tanara decat fiica sa pusa pe primul rand pe scaunul pe care inainte stateau Ion ILIiescu sau Adrian Nastase inseamna ca ar trebui sa ii dea afara / daca in timpul Congresului iubita lui Dragnea isi permite sa o trimita pe “Viorica” sa ii aduca apa sau se bucura cand un cortegiu de “tovarase infocate” o asteapta pe scarile Salii Palatului sa se dea jos din masina oficiala a lui Dragnea eu cred ca e o mare ipocrizie sa te superi cand devii obiect de ironie si satira

6. Prin ideea stupida cu procesul Dragnea & Co tocmai au atras atentia asupra unui site si asupra unui articol pe care altfel il cunosteau foarte putini / o fanatica dragnista imi reprosa ca promovez articolul despre iubita lui Dragnea si i-am explicat ca si eu altii am aflat si despre articol si despre termenul folosit de la articolele prin care se spunea despre procesul intentat - deci chiar Dragnea si “fetele” le fac reclama celor de la TNR

7. Din punct de vedere politic singura actiune inteligenta si rationala in asemenea situatii este sa ignori ( ca sa nu faci reclama) sau sa te victimizezi / prin decizia aroganta a procesului s-a transformat acest caz de la o jignire cu care foarte putini sunt de acord la un atac politic impotriva libertatii de exprimare - o prostie tipica deja

8. Nu folosesc in public cuvinte jignitoare si nu imi place sa citesc articole in care acestea sunt folosite / dar e dreptul celor care fac satira sa foloseasca acest limbaj si nu e cazul sa cer sanctiuni / ascult de multi ani “Parazitii” sau “BUG Mafia” ( il las si pe Andrei sa asculte) si ma intereseaza mesajul lor fara sa ma indignez ipocrit si pudibond de limbajul violent

9. Am fost ( eu, sotia sau familia mea) ironizat, criticat, injurat si jignit de multe ori in cariera mea politica si nu am dat niciodata pe nimeni in judecata pentru limbajul folosit - cat timp sunt persoana publica am obligatia sa accept acest lucru / daca nu imi place acest lucru ies din politica si nu o sa mai scrie nimeni nimic despre mine

10. Ce treaba are onoarea iubitei lui Dragnea cu Organizatia de Femei a PSD??? De-a lungul anilor au fost ironizate sau jignite si Nina Iliescu, si Dana Nastase, Mihaela Geoana sau Daciana si nimanui nu i-a trecut prin cap sa foloseasca PSD ca sa le apere!!! Acum PSD nu mai este un Partid ci o proprietate privata a lui Liviu Dragnea?!? Din cele patru doamne care au actionat in instanta TNR sunt convins ca macar doua chiar au minte si isi dau seama ca totul este o prostie dar o fac doar ca sa se puna bine cu Liviu Dragnea si iubita sa.

Astept ca aceasta opinie a mea sa fie aprobata sau combatuta cu argumente la fel de logice si rationale / anunt de acum faptul ca o sa sterg acele comentarii ipocrite sau plictisitoare care repeta papagaliceste prostiile spuse la televizor de “jurnalistii” carora tocmai le-a marit Dragnea plata lunara la 7000 de euro / acest cont de Facebook trebuie sa ramana accesibil doar celor dispusi sa gandeasca cu mintea lor !”, arată Victor Ponta.