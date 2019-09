Victor Ponta trădează Opoziția - NU votează moțiunea de cenzură: 'Cea mai bună soluție până la alegerile viitoare este un guvern de stângă fără Dăncilă'

Lovitură dură oferită de Victor Ponta opoziției în discuțiile privind demiterea guvernului condus de Viorica Dăncilă. Întrebat de Silviu Mănăstire în emisiunea "Dosar de Politician", liderul Pro România a anunțat că nu votează sau semnează o moțiune de cenzură.

"Nu. Să înțelegeți că eu în continuare cred că cea mai bună soluție până la alegerile viitoare este un guvern de stângă fără doamna Dăncilă că ea nu vrea sau nu o lasă păpușarii dânseia. O să se poată, pe 11 noiembrie. Vor fi în turul 2 Klaus Iohannis și Mircea Diaconu, PSD în mod natural îl va susține pe Mircea Diaconu și va face și o schimbare, nu va mai fi guvernul actual și putem încerca să continuăm o guvernare", a declarat Victor Ponta.

Cât privește anunțul Vioricăi Dăncilă privind votul de încredere în Parlament pentru noul Guvern fără ALDE și posibila restructurare de la 24 la 19 ministere, Ponta a anunțat că ideea restructurării în actuala forma este a sa.

"Era un compliment ăsta (nr. afirmația că nu negociază susținerea Pro România) că sunt convins că va discuta cu PNL, USR, PMP, UDMR. Nu va discuta cu noi pentru că eu am avut o discuție cu doamna Dăncilă în luna august. De altfel, știam că nu prea se pricepe și i-am dus o schemă cu 19 ministere și văd că tot m-a ascultat deci e bine. Atunci i-am spus că nu e bine să candideze la prezidențiale și trebuie să avem un candidat comun, și chiar acum cred că mulți din PSD îl vor vota pe Mircea Diaconu, și că trebuie o restructurare guvernamentală, a programului de guvernare. Atunci a zis da, acum zice nu, acum zice da, probabil mâine zice nu.

Da (nr. Pro România să aibă ministere), doamna Dăncilă a zis să fie trei ministere la Pro România ca și la ALDE. Important e că venea cu un alt program de guvernare că e clar că cel din 2016 nu mai are legătură cu ce s-a îmtâmplat. Se venea cu o stabilitate că pe asta am insistat eu foarte mult că am obsesia asta de când eram prim-ministru", a afirmat Victor Ponta.