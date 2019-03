Victor Ponta vorbește despre 'adevărata miză' a alegerilor europarlamentare - Provocare uriașă pentru Liviu Dragnea

Liderul Pro România Victor Ponta a spus sâmbătă, în cadrul unei conferințe de presă, că miza alegerilor europarlamentare din 26 mai va fi scorul pe care îl va obține PSD și care va demonstra dacă Liviu Dragnea mai are legitimitatea formală de a conduce România, făcând trimitere la procentul obținut de social-democrați în 2016. Fostul premier a mai spus că va deschide lista la europarlamentare, pe locul doi fiind Corina Crețu.

„Dl Dragnea conduce România, invocând scorul de 46% de la alegerile din 2016. Eu, Mihai Tudose, Gabriela Firea, Adrian Țuțuianu, noi spunem că nu e scorul lui Dragnea. Noi spunem că am contribuit și noi și o să vedem pe 26 mai. Dacă Dragnea fără noi mai ia tot 46%, înseamnă că e scorul lui, n-avem ce să-i facem și are voie să conducă România în continuare. Dar dacă nu ia 46%, înseamnă că el conduce cu voturile noastre, nedându-ne măcar dreptul să vorbim în Parlamentul României. (...) Dacă nu mai ia Dragnea 46% înseamnă cu nu mai poți tu, Liviu Dragnea, să conduci toată România și să-ți pui oameni tăi. (...) Cred că sunt niște alegeri mult mai importante decât de obicei. Miza nu va fi cei 33 de români care vor merge în Parlamentul European, ci va fi să vedem dacă Liviu Dragnea mai are legitimitatea formală de a conduce România sau dacă o parte importantă din voturile de 46% sunt ale mele sau ale celor pe care ne-a împins pe scări”, a spus Victor Ponta.