Victoria cu Manchester City, 'rezultatul perfect' pentru Liverpool (Klopp)

"Rezultatul este perfect, prestaţia foarte, foarte bună, într-un meci intens. Ne-am apărat la un nivel incredibil timp de 99 de minute şi am avut momente foarte bune de fotbal în care am reuşit să înscriem un gol. Am fi putut marca mai mult, ar fi trebuit să înscriem al doilea şi al treilea gol", a spus tehnicianul german."Ei au avut, de asemenea, momente bune, dar în careul lor am fost foarte buni. Am câştigat aproape toate duelurile, am fost la cel mai bun nivel de intensitate şi ştiam cât este de puternic adversarul nostru. Dar am fost la înălţime", a adăugat Klopp.Liverpool a reuşit să câştige derby-ul campionatului de fotbal al Angliei, 1-0 cu campioana Manchester City, duminică, pe Anfield, în etapa a 11-a din Premier League.Unicul gol a fost marcat de egipteanul Mohamed Salah (76), lansat pe contraatac de portarul Alisson Becker.