Video | Forţele ucrainene au doborât un avion militar rusesc lângă Bahmut

Şeful de cabinet al lui Zelenski a postat pe Telegram o înregistrare video care pare să surprindă doborârea unui avion. CNN scrie că nu a putut să verifice afirmaţiile lui Iermak.

Agenţia ucraineană de presă Ukrinform publică aceleaşi informaţii, citându-l pe Iermak.

În înregistraea video postată de Iermak apare o paraşută albă, care sugerează că pilotul s-a catapultat.

Armata ucraineană a doborât cel puţin 304 de aeronave ruseşti de la începutul războiului, la 24 februarie 2022 şi până la 15 martie, potrivit Ministerului uceainean de Externe.

CNN scrie că nu a putut confirma din surse independente acest bilanţ.

A #Russian Su-24 bomber was destroyed near #Bakhmut by the 93rd Brigade.



The information about the negative landing of the Russian plane was confirmed by Andriy Yermak. pic.twitter.com/Fo4IJFohzn