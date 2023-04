Video - Mascații au descins în peniteniar: Deținuții dădeau relaxați țepe cu metoda accidentul

Polițiștii au descins în mai multe județe, într-un dosar de țepe prin metoda accidentul. Culmea e că acestea erau date din penitenciar, unde teoretic cei care sunt în spatele gratiilor sunt închiși tocmai ca să nu mai poată face rău celor din jur. Se pare însă că paza din pentienciare se face în glumă.

Iată detaliile poliției despre descindere:

La data de 26 aprilie 2023, poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București - Serviciul de Investigații Criminale – Sector 1 au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară, în județele Vrancea și Botoșani, precum și în incinta unui penitenciar, într-un dosar penal privind săvârșirea mai multor infracțiuni de înșelăciune și complicitate la înșelăciune.

În fapt, în perioada ianuarie - aprilie 2023, doi bărbați, aflați în executarea unor măsuri privative de libertate, încarcerați într-un penitenciar, prin prezentarea unor pretexte nereale și recomandându-se a fi medici la o unitate spitalicească, ar fi invocat anumite evenimente rutiere, accidente suferite de diferite persoane apropiate. Probatoriul administrat a relevat faptul că aceștia ar fi contactat persoanele vătămate cu o vârstă înaintată și le-ar fi indus în eroare, determinându-le să remită sume de bani, necesare în vederea efectuării unor intervenții chirurgicale.

Din cercetări, s-a stabilit că banii ar fi fost ridicați de un bărbat și o femeie, prejudiciul total cauzat fiind de aproximativ 25.000 de euro. În urma perchezițiilor, au fost identificate mai multe obiecte cu valoare probatorie, printre care telefoane mobile și sume de bani, a căror proveniență nu a putut fi justificată. Totodată, un autoturism a fost indisponibilizat în vederea instituirii sechestrului, ca măsură asiguratorie.

În baza mandatelor de aducere puse în aplicare, trei persoane, un bărbat și două femei, au fost conduse la audieri. Față de acestea a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, ceilalți doi bănuiți aflându-se în executarea unor măsuri privative de libertate. Ulterior, față de un bărbat și o femeie a fost luată măsura controlului judiciar.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii a nouă infracțiuni de înșelăciune și complicitate la înșelăciune (4 consumate și 5 în forma tentativei). Acțiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române și al Inspectoratelor de Poliție Județene Vrancea și Botoșani. Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.