VIDEO - Vladimir Putin inspectează trupele: Putin a ieșit din buncăr să tragă în naziști imaginari

Preşedintele rus Vladimir Putin a vizitat trupele mobilizate la o bază de antrenament din regiunea vestică Reazan, potrivit unui comunicat publicat joi de Kremlin, relatează CNN, potrivit news.ro.

Comunicatul precizează că Vladimir Putin a inspectat ”coordonarea în luptă a unităţilor şi pregătirea personalului militar de a îndeplini sarcini” la baza din Districtul Militar de Vest.



Ministrul rus al Apărării Serghei Şoigu i-a prezentat lui Putin un raport privind pregătirea de luptă a soldaţilor mobilizaţi, potrivit comunicatului citat.



”Vladimir Putin a inspectat exerciţii practice ca parte a pregătirii tactice, de utilizare a armelor de foc şi medicală”, au spus oficialii.



Putin a vizitat, de asemenea, ”un complex de trageri multifuncţional, unde personalul militar practică diverse tipuri de tragere sub îndrumarea comandanţilor cu normă întreagă şi a instructorilor profesionişti cu experienţă de luptă”, se mai menţionează în comunicat.



Preşedintele rus a anunţat în luna septembrie că vor fi mobilizaţi 300.000 de militari, o decizie extrem de criticată în interiorul Rusiei.



Procesul a fost afectat de erori, a provocat proteste furioase, precum şi un exod în masă când a fost anunţat luna trecută.



La începutul lunii octombrie, ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, a declarat că peste 200.000 de noi oamenni s-au alăturat forţelor armate ruse în urma mobilizării.

???? Putin came out of his bunker to shoot at imaginary Nazis. pic.twitter.com/g9efeAHQr3